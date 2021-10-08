Загадочное столкновение атомной подлодки США объяснили

Загадочное столкновение атомной подлодки США объяснили
Фото: US Navy/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
ЧП случилось из-за особого режима хода машины

Новость о происшествии с атомной подлодкой USS Connecticut вызвала бурную реакцию в экспертном сообществе. Субмарина столкнулась в начале октябре с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Военный эксперт пояснил, почему подлодка США Connecticut не заметила преграды.

Объяснение простое – под толщей воды ничего не разглядеть, заявил Илья Крамник. Подлодки ориентируются по звукам: используют гидролокаторы, прослушивая пространство вокруг и получая звуковое отражение. Чем активнее эти сигналы, чем проще обнаружить субмарину. Зачастую включают режим пассивного пеленгования, рассказал Крамкин "Общественной службе новостей". 

Однако даже самая современная техника не будет так эффективна, как визуальный обзор. Оборудование, которое используют в научных целях для изучения подводного мира, способно осветить лишь ближайшее пространство. 

Ситуации столкновения происходят довольно часто – субмарины задевают препятствия, созданные человекм, или скалы, которые еще не открыли. По мнению Крамкина, именно это и произошло с USS Connecticut.

Подлодка могла столкнуться с природным или промышленным объектом, например, с еще не зарегистрированной строящейся буровой платформой, или рыболовным тралом. Однако точную причину может назвать лишь комиссия военно-морских сил США. 

Ранее о ситуации высказался российский сенатор Алексей Пушков. 

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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