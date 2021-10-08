НАТО посоветовали в случае войны первым делом ударить по "высасывающему жизнь" оружию России

НАТО посоветовали в случае войны первым делом ударить по "высасывающему жизнь" оружию России
Фото: Olga Sokolova/Russian Look/www.globallookpress.com
Разработку отечественных ученых призвали в США запретить

Российское оружие вызывает особый трепет у американских экспертов. В последний раз особое внимание в США обратили на ТОС-1 "Буратино". Бывший американский офицер Брент Иствуд заявил на страницах 19fortyfive, что НАТО в случае войны должна сначала уничтожить эту огнеметную систему. 

Зажигательные ракеты боевой машины способны поразить врага в пределах 1,4 гектара. Во время пуска ракеты в ее головной части появляется химическое облако, которое возгорается из-за взрывчатого вещества. Оно способно "высосать жизнь" любого, кто окажется в радиусе действия ракет. Иствуд признался, что это оружие вызывает у него беспокойство, особенно, тот факт, что оно способно сжечь человека.

Обозреватель призвал запретить "Буратино" по всему миру. Впрочем, Иствуд отметил, что это вряд ли возможно, так как страны, купившие эту огнеметную систему у России, например, Сирия и Ирак, не захотят с ней расставаться. 

ТОС-1 может нести 24 неуправляемых ракеты с зажигательной или термобарической боевой частью.

Источник: 19fortyfive
Полина ИВАНОВА
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