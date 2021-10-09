Российский капитан разложил весь инцидент по полочкам

Таинственный случай с американской атомной подлодкой наделал немало шума. Пока неизвестно, с чем конкретно столкнулась субмарина. На этом фоне эксперты плодят многочисленные версии. Однако капитан первого ранга Игорь Курдин убежден, что существует только одно единственное адекватное объяснение произошедшего.



Опытный профильный эксперт напомнил, что подводная лодка в момент столкновения находилась на безопасной глубине в 45 метров. Само собой разумеется, что при таком положении субмарины ей не страшны никакие суда, движущиеся по поверхности воды. Так что вариант с другим кораблем отпадает сразу.

Продолжая свои рассуждения, экс-командир подводного крейсера напомнил, что инцидент произошел в теплых водах Южно-Китайского моря. Это значит, что рассматривать столкновение, например, с айсбергом тоже не приходится. Если бы это случилось в арктических водах, такая причина повреждения лодки была бы вполне вероятной. Однако в случае с американской субмариной такой вариант тоже отметается.

Курдин подчеркнул, что в свете вышеперечисленных обстоятельств существует только одна единственная объяснимая причина поломки. Капитан убежден, что американское подводное судно столкнулось с другой субмариной. Таким мнением эксперт поделился в беседе с корреспондентом издания "Известия".

Также отмечается, что подобный неприятный инцидент мог произойти из-за "акустической тени", в которую попали подлодки. В определенном положении они были не способны заметить друг друга.

Стоит отметить, что ЧП породило огромное количество шуток. Например, известный политолог Евгений Сатановский предложил американцам проверить версию столкновения подлодки с Годзиллой и инопланетянами.