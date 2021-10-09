Мощная ракета спутает карты НАТО

Американские эксперты внимательно следят за достижениями наших военных конструкторов. Так, появление новой ракеты для истребителя Су-57 устроило настоящий переполох в Соединенных Штатах Америки.



Ракета К-77М класса "воздух – воздух" имеет все шансы сделать наш боевой самолет непобедимым в воздушном бою. Такого мнения придерживаются аналитики американского тематического журнала Military Watch.

В материале сообщается, что наше орудие способно преодолевать расстояние более 190 километров – такие достижения еще и не снились западным истребителям. Также опытный эксперт обратил внимание на оснащение ракеты. Специальное оборудование в носовой части обеспечивает высочайшую точность удара. Таким образом, сбежать от карающей руки российской ракеты не удастся никому.

Эксперт отметил, что наши умельцы решили одну из важнейших проблем ракет – ограниченность "поля зрения". Боевые самолеты всегда использовали эту ахиллесову пяту и уворачивались от ударов. С К-77М такое не пройдет.

"Она может стать самой эффективной дальнобойной ракетой класса "воздух – воздух" в мире", – указано в материале американского издания.

Автор также добавил, что появление подобного оружия может вернуть нашей стране преимущество над западными государствами, которым долгое время пользовался Советский Союз.

К слову, недавно российские ученые нашли эффективный способ борьбы с американским десантом. Сорвать планы противников способен рой беспилотников.