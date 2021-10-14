Вашингтону нужно обосновать в глазах партнеров создание нового вооружения

Заявление о размещении в Европе российских ракет, выходящих за рамки договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), является голословным. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в четверг, 14 октября.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил РИА "Новости", что Россия должна убрать из Европы вооружения, нарушающие ДРСМД. Только после этого Вашингтон будет рассматривать предложение Москвы ввести мораторий на развертывание на европейской территории вооружений этого типа в отсутствие договора о РСМД.

"Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую",

– прокомментировал Косачев слова представителя Белого дома.

Со своей стороны, доктор военных наук Константин Сивков предположил, что Эберхардт не просто так выступил с такими публичными заявлениями. США нужно убедить население и руководство стран ЕС в опасности со стороны РФ.

"Подобные действия, я считаю, относятся к первым этапам серьезной большой информационно-психологической кампании",

– высказался эксперт. По его данным, в США идет разработка и выпуск ракет средней дальности, которые ранее попадали под ограничение ДРСМД. И чтобы обосновать их размещение в странах Европы, американцы ведут пропагандистскую работу.

Действие ДРСМД было прекращено в 2019 г. после решения Вашингтона выйти из соглашения в одностороннем порядке. Эксперты сразу заподозрили, что американцы решили развязать себе руки для испытаний запрещенного вооружения. При этом упреки в связи с размещением в Калининграде "Искандеров" в России отвергают.