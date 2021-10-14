"Готовы подставить плечо": российские моряки могли спасти пробитое украинское судно

"Готовы подставить плечо": российские моряки могли спасти пробитое украинское судно
Фото: Petty Officer 2nd Class Justin Stumberg/www.globallookpress.com
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Киеву стоило лишь попросить о помощи

Вчера, 13 октября, стало известно, что в Черноморье практически идет ко дну украинское военное судно "Балта". По мнению опытного военного эксперта Сергея Горбачева, с данной проблемой с легкостью могли справиться российские моряки, если бы украинцы к ним обратились.

Украинская посудина начала тонуть неподалеку от острова Змеиный. Это место славится повышенным уровнем опасности. Серьезные повреждения привели к тому, что несколько отсеков корабля были полностью затоплены. К счастью, жертв удалось избежать, однако судно уверенно шло ко дну.

Горбачев отметил, что решение подобного рода проблем со спасением кораблей – плевая задача для матерых российских военных моряков. При этом несмотря на политическую конъюнктуру, морские спецы всегда готовы прийти на помощь товарищам.

"Моряки, независимо от взаимоотношений государств, всегда готовы друг другу подставить плечо и прийти на помощь", – подчеркнул эксперт.

Однако киевский режим слишком горд, чтобы обращаться за помощью к российским коллегам. Так что корабль молча продолжал терпеть бедствие.

По мнению специалиста, проблемы с судном начались из-за отсутствия у украинских моряков необходимой морской практики. Горбачев также отметил, что в строю незалежных даже нет такого ведомства, как аварийно-спасательная служба на воде.

Напомним, все люди успели эвакуироваться с корабля, в связи с этим никто не пострадал. О бедах флота Незалежной рассказал украинский нардеп Михаил Забродский.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Татарин
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Фули какая-то гнилая посудина... Днище у самой уронины пробито. Тони, на <цензура>!
М
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не понятно,они так хотят в одном месте затопить все свои кастрюли и воздвигнуть новый остров откуда начнут грозить россии рогаткой?
тоните каклы,тоните гордо сами,то что умеете
Stipan R.
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Они так 'гордятся'.
С гордыми нищими они ходят по миру и просить деньги и ищут союзников для войны против России.
Гость321665
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В России "матерые" моряки и летчики... Каждую неделю одни тонут, другие падают.
Гость317952
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На <цензура> нищих сам в лоптищах!
Гость320850
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