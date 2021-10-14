Несколько Су-57 поступит в ВКС России до конца 2021 года

Несколько Су-57 поступит в ВКС России до конца 2021 года
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В "Ростехе" ответили на статью в американском издании о проблемах с производством новейших отечественных истребителей

До конца 2021 года Воздушно-космические силы РФ получат несколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 и свыше 70 до 2027-го. Об этом сегодня сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в госкорпорации "Ростех".

"До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько – в этом году", – заявил собеседник агентства.

В "Ростехе" заметили, что новейшие отечественные самолеты не дают покоя Западу.

"Су-57 и "Чекмейт" регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Вот и теперь: анализируются "причины", по которым российская армия якобы никогда не получит Су-57", – сказал источник.

Он подчеркнул, что самолет пятого поколения уже серийно производится и поставляется в армию.

Таким образом в "Ростехе" ответили на появившуюся накануне в американское издание National Interest статью, в которой утверждается, что российский Су-57 вряд ли поступит на вооружение до 2027 года. По мнению журналистов издания, причиной этому станут задержки, перерасход средств и другие проблемы, связанные с исследованиями и разработками.

Авторы считают, что такому положению вещей не следует удивляться, поскольку "программа Су-57 никогда не была жизнеспособной". Также издание назвало Объединенную авиастроительную корпорацию "хромой уткой". Журналисты считают, что большинство директоров ОАК – это специально подобранные для заявлений "да" люди, которые "более чем рады обсуждать планирование, стратегии и новые проекты, но не умеющие принимать трудные решения". Поэтому за последние 10 лет корпорация давала лишь обещания, которые она не может выполнить, пишет издание.

"В случае с Су-57 решающим провалом ОАК стало ранее принятое решение о закрытии своего подразделения боевых самолетов для иностранных инвесторов", – резюмируют американцы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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