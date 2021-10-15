Белоруссия получила от России крупный оборонный заказ

Белоруссия получила от России крупный оборонный заказ
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске проводится ремонт российских самолетов

Минский завод гражданской авиации получил от Москвы крупный заказ для Армии России. На предприятии проходят ремонт отечественные самолеты специального назначения Ту-134. Об этом сообщил заместитель гендиректора 407-го завода Денис Михальков.

"Капитальный ремонт самолетов специального назначения выполняется в рамках государственного оборонного заказа Российской Федерации", – уточнил представитель компании.

Он также рассказал корреспонденту издания "Sputnik Беларусь", что российский оборонный заказ занимает около 95% всех работ, приводящихся на Минском заводе гражданской авиации.

Отметим, что предприятие в основном занимается ремонтом отечественных авиалайнеров гражданского назначения, в том числе, Ту-134, Як-40, Як-42, Як-52. Сообщается, что информация о видах и объемах работ на самолетах Министерства обороны России строго засекречена.

Источник: Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Если заказ крупный, как считают авторы статьи, то может следует назвать, на какую сумму заказ?
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