В Минске проводится ремонт российских самолетов

Минский завод гражданской авиации получил от Москвы крупный заказ для Армии России. На предприятии проходят ремонт отечественные самолеты специального назначения Ту-134. Об этом сообщил заместитель гендиректора 407-го завода Денис Михальков.

"Капитальный ремонт самолетов специального назначения выполняется в рамках государственного оборонного заказа Российской Федерации", – уточнил представитель компании.

Он также рассказал корреспонденту издания "Sputnik Беларусь", что российский оборонный заказ занимает около 95% всех работ, приводящихся на Минском заводе гражданской авиации.

Отметим, что предприятие в основном занимается ремонтом отечественных авиалайнеров гражданского назначения, в том числе, Ту-134, Як-40, Як-42, Як-52. Сообщается, что информация о видах и объемах работ на самолетах Министерства обороны России строго засекречена.