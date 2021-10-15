Западу пора принять меры, считают пользователи Сети

Новейшие разработки российского ВПК представляют определенную угрозу как для коллективного Запада, так и для Североатлантическокого альянса, пишут журналисты британского таблоида Daily Express. По мнению обозревателя, Москва решила таким образом вступить в противостояние с Вашингтоном.

В материале с заголовком "Путин решил устроить травлю против Байдена новыми истребителями" автор выразил уверенность, что Российская Федерация "усиливает накал" за счет развертывания новых самолетов, которые не могут не беспокоить Запад.

Автор напомнил о недавнем заявлении "Ростеха", сообщившего о том, что через шесть лет российские ВКС получат порядка семидесяти моделей истребителей пятого поколения Су-57, а несколько будут состоять на вооружении уже в текущем году.

Публикация встретила разные комментарии от британских читателей: одни заявили, что причины для беспокойства отсутствуют, так как "проект можно смело считать провальным", другие выразили уверенность, что Западу уже пора принимать меры.

"Нам нужно выйти из НАТО! Не понимаю, почему мы находимся в партнерстве с США, защищая Прибалтику, тем более что они ЕС только и делают, что ругают нас! Есть ли вообще смысл защищать их от русских?", "Пока информации о боевых действиях нет, они могут говорить об этих самолетах все, что заблагорассудится", "Похоже, янки придется немного попотеть над разработкой малозаметности", "Все эти новые самолеты будут оплачены Евросоюзом. Ведь они покупают российский газ по любой цене, которую им устанавливают!!!", – пишут читатели в ветке комментариев.

Ранее в итальянских СМИ оценили возможности Су-57 в связке с БПЛА "Охотник".