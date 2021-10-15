Американский эсминец нагло попытался нарушить госграницу РФ на Дальнем Востоке

Американский эсминец нагло попытался нарушить госграницу РФ на Дальнем Востоке
Фото: US Navy / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Охранному судну пришлось приблизиться на крайне близкое расстояние, чтобы вытеснить нарушителя

Ракетный эсминец Chafee американского военного флота попытался нарушить морскую границу Российской Федерации у Владивостока в водах Японского моря, сообщили в Министерстве обороны. Инцидент произошел 15 октября, примерно в 10 часов утра по МСК.

Как отмечает источник, противолодочник "Адмирал Трибуц" потребовал от нарушителя сменить выбранный курс. Известно, что район, в котором произошел инцидент, также остается закрытым для судоходства по причине стрельб в рамках учений России и Китая. Однако в ответ американский экипаж послал сигнал о том, что не может выполнить требование из-за поднятия с борта вертолета.

"Адмирал Трибуц" пошел на вытеснение американского эсминца. Chafee стал разворачиваться лишь тогда, когда между судами оставалось менее шестидесяти метров.

В Министерстве обороны РФ также заявили, что действия американского флота являются нарушением международных правил по предупреждению столкновения кораблей и российско-американского соглашения по предотвращению подобных инцидентов, который был заключен между СССР и США еще в 1972 году.

В настоящее время, указали в оборонном ведомстве, "Адмирал Трибцу" продолжает заниматься выполнением поставленных задач в акватории Японского моря.

Напомним, в прошлом году американский эсминец "Джон Маккейн" вошел вглубь российских границ в районе залива Петра Великого на два километра. Судно ретировалось после того, как охранный противолодочник "Адмирал Виноградов" пошел на таран.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость317381
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опять краснорылых макнули в гоуно :)
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