Комментаторы указали на сомнительное состояние судна

Ситуация с американским эсминцем Chaffee, попытавшимся нарушить российские границы в водах Японского моря 15 октября, стала весьма обсуждаемым событием в Сети. После публикации видеозаписи с выдворением корабля многие обратили внимание на состояние нарушителя.

Напомним, ранее стало известно, что Chaffee оказался недалеко от Владивостока. Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от американцев развернуться. Последние в ответ заявили, что требование невозможно выполнить из-за поднятия вертолета с борта корабля. После приближения охранного судна нарушитель развернулся.

Позднее в Сети появилось видео с операцией по оттеснению Chaffee. Больше всего пользователей привлекло внимание внешнее состояние судна, которое нуждается в косметическом ремонте ввиду явной ржавчины и коррозии.

"Борзеют, однако. Все борзее и борзее", "Ржавое корыто послали на убой, чтобы обвинить агрессивных агрессоров в потоплении мирного перевозчика плюшевых медвежат", "Надеюсь, при таких инцидентах на американские посудины цепляют наши спец. средства (посейдон или что-то попроще) чтобы бесплатно отвезти их на базы потенциальных партнеров", "По техническому состоянию больше похоже на украинское судно", "Это что за катамаран?", "Не удивлюсь если затонет! И по-любому с дрелью в этом корыте будет Путин!", "Унитазный бачок", – язвят в Сети.

По мнению военного эксперта Андрея Краснобаева, для американского флота внешнее состояние судна не является чем-то значимым: на боеспособность корабля ржавчина не влияет, а постоянная подкраска, на взгляд ВМС США, нерентабельна.

Российские журналисты попросили Пентагон прокомментировать ситуацию с инцидентом, однако в ведомстве ответили отказом, посоветовав обратиться за комментариями к военно-морскому флоту Соединенных Штатов.