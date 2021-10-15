Минобороны РФ вызвало на ковер военного атташе США после инцидента с эсминцем

В ведомстве указали на крайний непрофесионализм экипажа

Министерство обороны РФ вызвало военного атташе Соединенных Штатов после попытки американского эсминца нарушить морские границы России. Об этом представители ведомства сообщили журналистам.

Как отмечает источник, до американского представителя довели позицию Москвы в связи с попыткой эсминца Chafee вторгнуться в госграницы РФ, указав, что экипаж повел себя непрофессионально, нарушив Международные правила по предупреждению столкновения судов и договор о предотвращении инцидентов в открытом море между сторонами от 1972 года.

Белый дом же сообщил, что пока что не ознакомился с сообщениями о произошедшем в Японском море инциденте.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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