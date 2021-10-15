Пентагон рискует довести свои наглые поползновения в заливе Петра Великого до реального военного конфликта

Американцы не признают за Россией территориальные воды в районе залива Петра Великого в Японском море, поэтому они пытаются регулярно устроить там провокации, пересекая на своих судах границу РФ. Таким образом, США осознанно игнорируют международное право.

Об этом заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, комментируя "Пятому каналу" сегодняшний инцидент с эсминцем Пентагона Chafee, которого за пределы отечественных рубежей выгнал противолодочник "Адмирал Трибуц".

"Основой этой провокации является тот факт, что США не признают за Россией территориальные воды в районе залива Петра Великого, где расстояние между берегами составляет около 84 км", – сказал эксперт.

Он отметил, что в данном районе российские воды простираются на глубину 12 морских миль – порядка 24 километров, признанных за Россией на международном уровне со времен СССР. Сегодняшним инцидентом Вашингтон продемонстрировал, что продолжает свой провокационный курс.

"США постоянно пытаются поддерживать ситуацию напряженности в этом регионе на уровне порога, используя который можно было бы при необходимости даже начать военные действия против нашей страны", – полагает Сивков.

По его мнению, гипотетическое применение американцами оружия по нашему кораблю и ответного удара российских моряков может привести к военному конфликту против РФ.

Напомним, ранее в пятницу ракетный эсминец Chafee ВМФ США попытался нарушить морскую границу Российской Федерации у Владивостока в водах Японского моря. Противолодочник "Адмирал Трибуц" потребовал от нарушителя сменить выбранный курс. Однако американцы послали сигнал, что не могут этого сделать, поскольку готовятся к взлету вертолета.

Тогда россияне начали вытеснять пентагоновцев подальше от российских границ. Chafee решил ретироваться лишь после того, как расстояние между судами составило менее 60 метров.

Необходимо добавить, что указанный район вообще закрыт сейчас для судоходства, т.к. с 14 по 17 октября РФ и КНР проводят там совместные военные маневры и стрельбы "Морское взаимодействие – 2021".

