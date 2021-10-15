Руководство ЦАР вручило награду главе российских инструкторов Иванову

Руководство ЦАР вручило награду главе российских инструкторов Иванову
Фото: Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Главу СОМБ и его подчиненных поблагодарили за оказание консультативной помощи при подготовке национальных войск

Банги, 15 октября. Глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил президенту Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову правительственную грамоту за помощь в возвращении мира и стабильности.

Главу СОМБ и его подчиненных поблагодарили за оказание консультативной помощи при подготовке национальных войск (FACA). После обучения у россиян военнослужащие смогли зачистить практически всю территорию страны от боевиков из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Сами инструкторы не применяют оружие, вопреки информации, которую распространяют недобросовестные СМИ, связывающие их деятельность с "ЧВК Вагнера".

Торжественная церемония награждения состоялась в здании парламента.

"В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками.

От имени всех народных избранников Центральноафриканской Республики и от своего лично я выражаю Вам наши искренние поздравления за вашу храбрость, а также нашу неизменную поддержку в продолжении вашей благородной миссии, чьи результаты признаны народом, который мы имеем честь представлять в Национальной Ассамблее. Примите уверения в моем самом высоком уважении", – приводятся слова Саранджи в грамоте. 

Президент СОМБ Александр Иванов от лица подчиненных также выступил с благодарственной речью и заявил, что сотрудничество между двумя народами должно только крепнуть.

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