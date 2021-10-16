В действиях военных, по заявлению американской стороны, не было ничего противозаконного

Экипаж американского эсминца "Чейфи" действовал в рамках международных законов, а Россия в отношении инцидента в Японском море делает заявления, "не соответствующие действительности". Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского флота ВМС США.

Напомним, в пятницу утром эсминец "Чейфи" попытался нарушить российскую границу близи Владивостока. Для пресечения действий американского корабля отправился "Адмирал Трибуц", который смог заставить нарушителя сменить курс только после сближения с судном на расстоянии 60 метров. Акватория, в которой произошел инцидент, является закрытой из-за совместных учений России и Китая.

По заявлению ВМС США, эсминец проводил "обычные операции" в тот момент, когда к нему приблизился российский корабль. Предупреждение о совместных маневрах между российскими и китайскими военными было сделано уже после того, как "Адмирал Трибуц" совершил подход.

"Соединенные Штаты будут продолжать летать, ходить по морю и действовать там, где это разрешено международным правом", – заявили представители Тихоокеанского флота американцев.

В России полагают, что провокация США связана с тем, что они не признают территориальную принадлежность вод в районе залива Петра Великого. Эксперты полагают, что американские военные, гипотетически, могут довести своими действиями до военного конфликта с Россией.