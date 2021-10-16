В США рассказали о лжи России по инциденту с эсминцем в Японском море

В США рассказали о лжи России по инциденту с эсминцем в Японском море
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В действиях военных, по заявлению американской стороны, не было ничего противозаконного

Экипаж американского эсминца "Чейфи" действовал в рамках международных законов, а Россия в отношении инцидента в Японском море делает заявления, "не соответствующие действительности". Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского флота ВМС США.

Напомним, в пятницу утром эсминец "Чейфи" попытался нарушить российскую границу близи Владивостока. Для пресечения действий американского корабля отправился "Адмирал Трибуц", который смог заставить нарушителя сменить курс только после сближения с судном на расстоянии 60 метров. Акватория, в которой произошел инцидент, является закрытой из-за совместных учений России и Китая.

По заявлению ВМС США, эсминец проводил "обычные операции" в тот момент, когда к нему приблизился российский корабль. Предупреждение о совместных маневрах между российскими и китайскими военными было сделано уже после того, как "Адмирал Трибуц" совершил подход. 

"Соединенные Штаты будут продолжать летать, ходить по морю и действовать там, где это разрешено международным правом", – заявили представители Тихоокеанского флота американцев. 

В России полагают, что провокация США связана с тем, что они не признают территориальную принадлежность вод в районе залива Петра Великого. Эксперты полагают, что американские военные, гипотетически, могут довести своими действиями до военного конфликта с Россией. 

Источник: ВМС США ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость 263098
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Гость 349014
Опять янкам трусишкам дали под хвост и они опять убежали ? да что ж такое то, куда только 20 триллионов военного бюджета девают..
Это их фишечка драпать когда жареным пахнет
Гость 263098
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___---___
Как советские войска в 89-м
Они воевали с моджахедам имеющих поддержку НАТО Китая ,несли потери , и без бюджетов 800 млр долларов . После вывода войск армия Афганистана сопротивлялась ещё год . А янки 20 лет Чилили развлекаясь педерастическими играми тихими афганскими вечерами
Гость321216
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"Соединенные Штаты будут продолжать летать, ходить по морю и действовать там, где это разрешено международным правом" - перевод на человеческий: где хотим - там и летаем, где хотим - там и плаваем. Международное право? А что это? Терриориальные воды? Да, у нас есть, наши территориальные воды - это все океаны, моря, реки, озера, болота и канавы мира! Воздушное пространство? Да наше ограничивается рамками солнечной системы.
Такая вот сущность этой вундер нации, пока реально под хвост не получат - будут борзеть постоянно.
___---___
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Гость 349014
Лживые янки кидают друзей из страха и выгоды. Большие военные бюджеты, сделали из солдат изнеженных принцесс , которым не нужны риски и опасности, когда пахнет жаренным они предпочитают сверкнуть пятками.
Как советские войска в 89-м
Гость 263098
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А что это за корыта с проржавшими бортами на фото ? С матрасными флагами ? Они вообще не потонут убегая домой ?
Гость 349014
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Лживые янки кидают друзей из страха и выгоды. Большие военные бюджеты, сделали из солдат изнеженных принцесс , которым не нужны риски и опасности, когда пахнет жаренным они предпочитают сверкнуть пятками.
Гость 349014
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Ложь трусость янков повсюду, весь мир начинает открывать глаза.
Смешно
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Гость317826
Да,да теперь могут трындеть все что угодно, а то как-же вялкую пиндосию выгнали - не было этого и все тут. Ну да привыкайте ребята после афгана вас часто выгонят начнут.
Когда читаешь такие комменты, представляешь себе 15-ти летнего школяра, который весь мир видит только в компьютерных играх
Знаю почти все
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По-моему давно уже никто не сомневается во лжи расии. Она повсюду
итог..
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А что было бы,если амер зашел в воды России?Да опять позор,как с английской байдаркой,у Крыма.Достал Кремль с "партнерами".Амеры называют Россию врагом-прямо и открыто,ихнии шавки ,тоже подобно.А "стратег",Лавров(Громыка в гробу вертится от его ....лизать Западу),и Мария-плясунья-сороки-бла бла,только и загоняют Россию в угол ,как провинившегося.Бывая в Европе ,иной раз такая стыдоба,за политику Кремля.
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