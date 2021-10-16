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Экипаж американского эсминца "Чейфи" действовал в рамках международных законов, а Россия в отношении инцидента в Японском море делает заявления, "не соответствующие действительности". Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского флота ВМС США.
Напомним, в пятницу утром эсминец "Чейфи" попытался нарушить российскую границу близи Владивостока. Для пресечения действий американского корабля отправился "Адмирал Трибуц", который смог заставить нарушителя сменить курс только после сближения с судном на расстоянии 60 метров. Акватория, в которой произошел инцидент, является закрытой из-за совместных учений России и Китая.
По заявлению ВМС США, эсминец проводил "обычные операции" в тот момент, когда к нему приблизился российский корабль. Предупреждение о совместных маневрах между российскими и китайскими военными было сделано уже после того, как "Адмирал Трибуц" совершил подход.
"Соединенные Штаты будут продолжать летать, ходить по морю и действовать там, где это разрешено международным правом", – заявили представители Тихоокеанского флота американцев.
В России полагают, что провокация США связана с тем, что они не признают территориальную принадлежность вод в районе залива Петра Великого. Эксперты полагают, что американские военные, гипотетически, могут довести своими действиями до военного конфликта с Россией.
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Такая вот сущность этой вундер нации, пока реально под хвост не получат - будут борзеть постоянно.