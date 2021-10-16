Государства нуждаются в помощи Америки

Страны Прибалтики, а именно Эстония, Латвия и Литва, не смогут противостоять России в случае наступления. Они успешно отразят удар, только если им помогут бомбардировщики ВВС США. Такое мнение высказал журналист из издания Forbes Дэвид Экс.

Работник СМИ акцентировал внимание на том, что армии этих государств имеют небольшую численность. Более того, у них нет тяжелых вооружений. По этой причине НАТО в последнее время чаще отправляет туда американские бомбардировщики.

Речь идет о самолетах B-1. Они принимают участие в учениях, которые проводятся вместе со странами НАТО.

Как ранее заявил представитель ВВС США, учения нацелены на то, чтобы показать способность американских бомбардировщиков "к быстрому развертыванию и интеграции с союзниками по НАТО и партнерами по коалиции".

Сообщается, что 11 октября самолеты B-1 взлетели и отправились на восток. За время полета они пересекли воздушное пространство Дании и Литвы. Кроме того, бомбардировщики пролетели над Балтийским морем к северу от Калининградской области.

Также они отрабатывали действия совместно с авианаводчиками из международной группы НАТО.

Автор статьи отметил, что если Россия нападет на страны Прибалтики, то им срочно понадобится подкрепление. И перебросить войска союзникам придется за короткий промежуток времени, чему они учатся в данный момент.