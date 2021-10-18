Россию упрекнули в нежелании "снизить напряженность"

Швецию очень беспокоит наращивание российской военной активности у границ Королевства. Об этом заявил бывший постпред Швеции при ОБСЕ Фредрик Лёйдквист. Но, судя по всему, шведов не столько волнует реальная опасность, которая может исходить от РФ, сколько их задело отсутствие приглашение на военные учения "Запад-2021".

"Швеция не получила приглашение стать наблюдателем на крупнейших после холодной войны маневрах, которые проходили в непосредственной близости от Швеции",

– отмечает SVT. Как выясняется, военного атташе Швеции вместе с другими иностранцами пригласили на мероприятие в рамках "Запад-2021", которое прошло в 400 км от Москвы, но больше никуда. Минск, который тоже был участником этих учений, вообще не позвал шведов. Это возмутило Лёйдквиста.

По его словам, наблюдение за военными маневрами в других государствах – это "способ снизить напряженность и общее беспокойство". Россия же этим не воспользовалась, что, по мнению дипломата, является "серьезным сигналом".

Издание отмечает, что масштабные учения "Запад" проходят в России каждые четыре года. На прошлых маневрах в 2017 г. шведы присутствовали в качестве наблюдателей по приглашению белорусских властей. В том же году Москва по приглашению Стокгольма наблюдала за крупнейшими учениями на территории Швеции "Аврора-2017".

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября. Страны НАТО негативно отреагировали на это мероприятие. Наблюдателей от альянса на маневры не пригласили, поскольку Москва и Минск не получали приглашения на аналогичные натовские мероприятия в этом году.



Ранее шведские парламентарии выдвинули предложение отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО. Свою инициативу они обосновали "возросшей военной активностью России" на Балтике и вблизи Скандинавии.