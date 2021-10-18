В Москве подсказали, как Варшава могла бы сэкономить на переоснащении армии

Попытки Польши повысить мощь своей армии с помощью американских танков "Абрамс" (M1 Abrams), чтобы иметь возможность ринуться в атаку на Россию, – заведомо проигрышная идея. На это указал сенатор Алексей Пушков.

"В случае наступательной войны со стороны Польши и НАТО танки "Абрамс" Польше не помогут",

– высказался Пушков в своем телеграм-канале. По его оценке, подобные дорогостоящие закупки могут, в лучшем случае, "потешить самолюбие" польских руководителей – дескать, и у их армии имеются танки. Но польза от них в современных боевых условиях мизерная. Для достижения такого же воздействия на противника можно обойтись и меньшим бюджетом.

"Лучше бы возродили своих летучих гусар на конях да с перьями. Хоть и были бесполезны, хотя бы эффектно выглядели",

– посоветовал Пушков. При этом он привел публикацию телеграм-канала "Милитарист" с фотографией танка, потерявшего в грязи "гусеницу", и предупредил, что реальность для Варшавы будет еще хуже, если она рискнет выступить против Москвы.

Ранее стало известно о планах Варшавы закупить 250 танков "Абрамс" и разместить их у границ с Россией и Белоруссией. До сих пор польские танкисты ездили на советской технике.