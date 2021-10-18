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Россия взяла под контроль белорусское правительство, оказывая поддержку президенту республики Александру Лукашенко. Ситуация на границах со странами Европейского союза является не только тревожным звонком для Польши и Литвы, но и "предвестником сильного землетрясения", так как страна, по мнению обозревателя Сары Уайт, вошла в политическую орбиту РФ.
Тревогу вызывают недавние масштабные учения "Запада-2021", на которых участники сымитировали военные действия против стран Североатлантического альянса. В РФ уже подтвердили готовность рассмотреть заявку Белоруссии на С-400 "в оперативном порядке".
Главная опасность для членов НАТО в слиянии двух стран, считает американский обозреватель, заключается в том, что теперь Североатлантическому альянсу придется сдать позиции и "откатиться" на Запад.
"Российское присутствие на всех уровнях белорусской политической системы, экономики и вооруженных сил резко отодвигает восточный фронт НАТО дальше на Запад. Страны альянса также ограничены войсками и оружием, находящимися в Калининграде, рядом с тремя странами – прибалтийскими государствами", – пишет Уайт.
Фактически, считает обозреватель, когда-то вызывавшая опасения вероятность стала настоящим. А новое политическое образование Российской Федерации с Белоруссией, пишет журналист, можно смело считать одним из беспрецедентных рисков для членов Североатлантического альянса.
Ранее польский публицист, военный обозреватель Марчин Гавенда заявил, что наступление на Польшу для армии РФ начнется с введения войск в соседнюю Белоруссию.
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