Альянсу придется сдать некоторые позиции, считает журналистка

Россия взяла под контроль белорусское правительство, оказывая поддержку президенту республики Александру Лукашенко. Ситуация на границах со странами Европейского союза является не только тревожным звонком для Польши и Литвы, но и "предвестником сильного землетрясения", так как страна, по мнению обозревателя Сары Уайт, вошла в политическую орбиту РФ.

Тревогу вызывают недавние масштабные учения "Запада-2021", на которых участники сымитировали военные действия против стран Североатлантического альянса. В РФ уже подтвердили готовность рассмотреть заявку Белоруссии на С-400 "в оперативном порядке".

Главная опасность для членов НАТО в слиянии двух стран, считает американский обозреватель, заключается в том, что теперь Североатлантическому альянсу придется сдать позиции и "откатиться" на Запад.

"Российское присутствие на всех уровнях белорусской политической системы, экономики и вооруженных сил резко отодвигает восточный фронт НАТО дальше на Запад. Страны альянса также ограничены войсками и оружием, находящимися в Калининграде, рядом с тремя странами – прибалтийскими государствами", – пишет Уайт.



Фактически, считает обозреватель, когда-то вызывавшая опасения вероятность стала настоящим. А новое политическое образование Российской Федерации с Белоруссией, пишет журналист, можно смело считать одним из беспрецедентных рисков для членов Североатлантического альянса.

Ранее польский публицист, военный обозреватель Марчин Гавенда заявил, что наступление на Польшу для армии РФ начнется с введения войск в соседнюю Белоруссию.