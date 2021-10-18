Новая проблема для НАТО: в США озвучили последствия объединения России и Белоруссии

Новая проблема для НАТО: в США озвучили последствия объединения России и Белоруссии
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Альянсу придется сдать некоторые позиции, считает журналистка

Россия взяла под контроль белорусское правительство, оказывая поддержку президенту республики Александру Лукашенко. Ситуация на границах со странами Европейского союза является не только тревожным звонком для Польши и Литвы, но и "предвестником сильного землетрясения", так как страна, по мнению обозревателя Сары Уайт, вошла в политическую орбиту РФ.

Тревогу вызывают недавние масштабные учения "Запада-2021", на которых участники сымитировали военные действия против стран Североатлантического альянса. В РФ уже подтвердили готовность рассмотреть заявку Белоруссии на С-400 "в оперативном порядке".

Главная опасность для членов НАТО в слиянии двух стран, считает американский обозреватель, заключается в том, что теперь Североатлантическому альянсу придется сдать позиции и "откатиться" на Запад. 

"Российское присутствие на всех уровнях белорусской политической системы, экономики и вооруженных сил резко отодвигает восточный фронт НАТО дальше на Запад. Страны альянса также ограничены войсками и оружием, находящимися в Калининграде, рядом с тремя странами – прибалтийскими государствами", – пишет Уайт.

Фактически, считает обозреватель, когда-то вызывавшая опасения вероятность стала настоящим. А новое политическое образование Российской Федерации с Белоруссией, пишет журналист, можно смело считать одним из беспрецедентных рисков для членов Североатлантического альянса.

Ранее польский публицист, военный обозреватель Марчин Гавенда заявил, что наступление на Польшу для армии РФ начнется с введения войск в соседнюю Белоруссию.

Источник: 19fortyfive ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость321715
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Гость322118
Позор НАТО Поставьте меня главой Пентагона и никакая Россия не будет угрожать Европе Я наведу порядок
Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров? ))) Так эта книжка называется?
Опять в теплой швейцарской дурке инет подключили...
Гость321216
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Гость322118
Позор НАТО Поставьте меня главой Пентагона и никакая Россия не будет угрожать Европе Я наведу порядок
Поставьте, дайте ... настолько привычка пропистала укробесов, что других слов не знаете. Где я могу, я сделаю?
Гость 361802
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Гость322118
Позор НАТО Поставьте меня главой Пентагона и никакая Россия не будет угрожать Европе Я наведу порядок
А хлорки тебе в трусики не насыпать, что бы ты 3 дня поболел в Швейцарии ? :)
Гость322118
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Позор НАТО Поставьте меня главой Пентагона и никакая Россия не будет угрожать Европе Я наведу порядок
Гость319954
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Только насчёт объединяться или нет с Россией решать будут белорусы, а судя по данной статье белорусов российская власть за людей не считает.
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