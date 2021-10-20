Украинский генерал озвучил условие победы Киева над Москвой в случае войны

Украинский генерал озвучил условие победы Киева над Москвой в случае войны
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеУкраину хотят поставить на колени перед Россией - депутат Рады
Сейчас армия Незалежной и рядом не стояла с российскими силами

На Украине не устают размышлять о том, как быть стране в случае войны с Россией. И хотя в Москве не раз говорили, что никто не собирается нападать на Киев, свою версию, что делать, чтобы победить, высказал экс-замглавы Генштаба ВСУ,  генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Офицер полагает, что Украине нужно бороться с Россией "нетрадиционным" оружием. Ведь РФ в военном плане – очень сильное государство. Романенко объяснил своим соотечественникам, что того количества разного рода боевой техники, которое может выделить РФ, у Незалежной просто нет. К тому же, указывает генерал-лейтенант, Россия обладает ядерным оружием и флотом. 

Президент РФ Владимир Путин последовательно усиливал возможности своей страны. Романенко указал на то, что в соседней стране в разного вида войсках современного оружия – от 65% до 75%, тогда как на Украине этот показатель равен всего 15-20%. 

Украинский офицер в разговоре с заблокированным в РФ Comments.ua отметил, что Киев должен всерьез озаботиться современным оснащением солдат, делать выбор в пользу новейших разработок, а также на "нетрадиционные виды вооружения". 

Ранее в офисе президента Незалежной Владимира Зеленского рассказали, что у Украины есть девять сценариев войны с Россией. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость323318
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Гость322372
Очередному русскому "патриоту" плюнули в лицо: ФБР обыскало дом О.Дерипаски и без всяких объяснений забрала и вывезла оттуда вещи. вы - страна колония, полностью под властью США.
"ФБР обыскало дом О.Дерипаски" Хохлик, срочно обнови методичку, не заплатят 0,01 гривны за комментарий.

«Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — добавил представитель бизнесмена.
Гость323316
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на боевых магов им упор нужно делать
Гость322372
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Очередному русскому "патриоту" плюнули в лицо: ФБР обыскало дом О.Дерипаски и без всяких объяснений забрала и вывезла оттуда вещи. вы - страна колония, полностью под властью США.
ГостьТрынсь
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боюсь даже предположить чем придётся отбиваться от нетрадиционных воинов Киева. :))
Гость320289
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"Офицер полагает, что Украине нужно бороться с Россией "нетрадиционным" оружием. " - это, например, пускать кишечные газы.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Йося
"бороться с Россией "нетрадиционным" оружием" да понятно, как 404 двинула в сторону гейропы, у нее все стало нетрадиционным.. Вся страна сплошное нетрадиционное недоразумение во главе с клоуном зе.
УРинский генерал озвучил условие победы КУКУева над Москвой в случае войны= только полная капитуляция хохлоДУРКИ!
Йося
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"бороться с Россией "нетрадиционным" оружием" да понятно, как 404 двинула в сторону гейропы, у нее все стало нетрадиционным.. Вся страна сплошное нетрадиционное недоразумение во главе с клоуном зе.
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