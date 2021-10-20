Сейчас армия Незалежной и рядом не стояла с российскими силами

На Украине не устают размышлять о том, как быть стране в случае войны с Россией. И хотя в Москве не раз говорили, что никто не собирается нападать на Киев, свою версию, что делать, чтобы победить, высказал экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Офицер полагает, что Украине нужно бороться с Россией "нетрадиционным" оружием. Ведь РФ в военном плане – очень сильное государство. Романенко объяснил своим соотечественникам, что того количества разного рода боевой техники, которое может выделить РФ, у Незалежной просто нет. К тому же, указывает генерал-лейтенант, Россия обладает ядерным оружием и флотом.

Президент РФ Владимир Путин последовательно усиливал возможности своей страны. Романенко указал на то, что в соседней стране в разного вида войсках современного оружия – от 65% до 75%, тогда как на Украине этот показатель равен всего 15-20%.

Украинский офицер в разговоре с заблокированным в РФ Comments.ua отметил, что Киев должен всерьез озаботиться современным оснащением солдат, делать выбор в пользу новейших разработок, а также на "нетрадиционные виды вооружения".

Ранее в офисе президента Незалежной Владимира Зеленского рассказали, что у Украины есть девять сценариев войны с Россией.