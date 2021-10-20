У Москвы есть, чем обороняться, и чем атаковать

Россия постоянно совершенствует свое вооружение. Многое из ее новинок станет серьезной угрозой для США в случае войны. Перечень самого мощного российского оружия составил американский эксперт по угрозам нацбезопасности, отставной офицер Брент Иствуд.

На первое место он поставил ядерную торпеду "Посейдон". Ее масса около 100 тонн, радиус действия "огромен", обнаружить ее сложно, запуск планируется осуществлять с подводной лодки "Белгород". С помощью "Посейдона" русские смогут уничтожить любой город на любом побережье США, предупреждает эксперт.

На втором месте – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф".

"Он может не только уничтожать пилотируемые самолеты противника и некоторые дроны, но также использоваться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 250 миль",

– отмечается в статье издания 19FortyFive. Автор напоминает, что С-400 идет на экспорт, в частности, он уже есть в Турции, Сирии, Китае, Индии, а в России готово следующее поколение этой системы – С-500.

На третье место эксперт поставил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который эффективен против приближающихся летательных аппаратов и высокоточных боеприпасов. Комплекс хорошо показал себя в Сирии.

Четвертую строку рейтинга занимает ударный вертолет Ми-28НМ. По оценке эксперта, он похож на американский AH-64 Apache. Однако после модификации у российской машины появился ряд преимуществ.

Замыкает топ-5 самого мощного оружия России стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс". Он "чрезвычайно быстр и маневрен", мобильную версию комплекса сложно обнаружить, а подготовка к запуску занимает всего семь минут, указывает автор.

Ранее американские СМИ открыли спутниковую охоту за возможными носителями "Посейдона".