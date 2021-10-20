США безнадежно отстали в гиперзвуковой гонке вооружений от России и Китая – СМИ

США безнадежно отстали в гиперзвуковой гонке вооружений от России и Китая – СМИ
Кадр youtube.com
Попытки американцев создать оборонительную систему на орбите тоже запоздали

США проиграли России и КНР противостояние гиперзвукового оружия, даже не вступив в него. К такому выводу пришли аналитики британской The Telegraph.

По их оценке, Вашингтон неминуемо уступит в Третьей мировой войне Москве и Пекину, поскольку имеющееся у него вооружение в новых условиях ведения боевых действий будет бесполезно.

"Превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, поскольку боевые корабли станут простой мишенью для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими на них из космоса",

– отмечают авторы. Они пишут, что Китай начал испытания гиперзвуковых летательных аппаратов еще семь лет назад. Их DF-17 может развивать скорость 10 Махов и нести ядерную боеголовку. У России есть ракета "Авангард", которая разгоняется до невообразимых 27 Махов и способна нести ядерную боеголовку мощностью в две мегатонны.

В США при этом только ведутся разработки собственного гиперзвукового оружия. Предполагается, что оно будет готово еще в текущем десятилетии, а в 2030-х годах Пентагон рассчитывает получить гиперзвуковые дроны. Но пока ситуация печальная – испытания гиперзвукового аппарата в апреле 2021 г. закончились провалом.

Сейчас Вашингтон уделяет внимание оборонительным системам. В частности, Пентагон и SpaceX подписали контракт на 149 млн долларов на создание спутников с широким полем обзора и инфракрасными сенсорами на низкой орбите.

Предполагается, что эта система позволит отслеживать и брать на сопровождение гиперзвуковые ракеты противника. Заработать она должна к концу 2020х годов. Впрочем, военные специалисты США признают, что к этому времени Китай удвоит или даже увеличит вчетверо свои ядерные арсеналы и гиперзвуковые мощности. 

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал поставку в российскую армию новейшего оружия. При этом американцы составили топ-5 вооружений, уже имеющихся у России.

Фоторепортаж
Россия явила миру гиперзвуковое оружие
Ю-71. Кадр youtube.com Х-101. Кадр youtube.com Wu-14 . Фото: wikipedia.org
Кадр youtube.com МиГ-31. Фото: mil.ru Ракета &amp;#34;Калибр&amp;#34;. Фото: GLOBAL LOOK press Ракета &amp;#34;Сармат&amp;#34;. Фото: wikipedia.org
Источник: Telegraph
Николай ВИКТОРОВ
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