Американцы пытаются прощупать и изучить, какие именно системы радиоэлектронной борьбы стоят на вооружении ВС РФ

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы "заглушили" навигационную систему самолета-шпиона Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США, который приблизился к Крымскому полуострову в районе Керченского пролива. Об этом накануне сообщил интернет-портал Avia.pro, который отслеживает активность в небе.

По его данным, связь с американским воздушным разведчиком пропала при подлете к Керченскому проливу. Гораздо позже сигнал появился вновь.

Между тем, официальной информации от Минобороны на сей счет пока не поступало, отмечает "ПолитНавигатор". Ни одна из сторон не прокомментировала данный инцидент. При этом, подчеркивает издание, применение РЭБ без реального нарушения государственной воздушной границы равносильно применению оружия.

Тем не менее, как считает заслуженный пилот РФ, член организации "Офицеры России" Юрий Сытник, теоретически американский шпион действительно мог быть "ослеплен". По его словам, пентагоновцы сознательно провоцируют российских военных в попытке выяснить, какие именно системырадиоэлектронной борьбы стоят у нас на вооружении, чтобы изучить принцип их действия.

"То, что наши РЭБом подавили – до сих пор никто не знает, "Красуха" это или какой-то новый вид радиоэлектронной борьбы. Но навигация самолетов, как разведчиков, так и других, нарушается, они теряют пространственное положение, нарушается работа электронных систем – наведения, слежения, они пропадают с экранов американских локаторов – много чего интересного происходит", – пояснил эксперт изданию.

По его мнению, такие действия американцев теперь в регионе будут регулярными, как и ответ ВС России, поскольку Черное море – это "лакомый кусочек и для Турции, и для Болгарии, и для Украины, Румынии и всей Европы".

Однако, подчеркнул Сытник, наша армия представляет сегодня серьезную силу – она прошла перевооружение (на 65-75%), состоит, в том числе, из контрактников и хорошо обученного персонала. И это признают даже злопыхатели, подытожил специалист.

Напомним, ранее в среду, 20 октября Минобороны РФ сообщило, что накануне наши радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты над акваторией Черного моря. Было определено, что два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B в сопровождении пары два заправщиков KC-135 направлялись в сторону российской границы у Крыма, передает РИА "Новости".

Для предотвращения незаконных действий со стороны американцев им навстречу поднялись два истребителя Су-30 Черноморского флота. Российские самолеты сопроводили группу американских машин, вынудив их развернуться и лечь на обратный курс.

