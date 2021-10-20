НАТО проводит секретные учения на случай ядерной войны в Европе

НАТО проводит секретные учения на случай ядерной войны в Европе
Фото: U.S. Air Force / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Пентагон напичкал континент своим стратегическим арсеналом, в том числе бомбами типа B61

Североатлантический блок с 18 октября проводит ежегодные учения "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в котором принимают участие 14 стран Европы, в том числе Германия. В ходе учений будут отрабатываться нанесение ударов ядерным оружием. Об этом сообщает немецкое издание RND.

Отмечается, что в учениях будут задействованы десятки самолетов. В дополнение к истребителям с ядерными боеголовками, в "Стойком полдне" участвуют обычные реактивные самолеты, а также заправщики и разведчики.

В нынешнем году местом проведения маневров является воздушное пространство над южной территорией альянса в Европе. Соответственно, можно отработать применение тактического ядерного оружия США типа B61, которое, по неподтвержденной информации, хранится на военном аэродроме Геди на севере Италии. Согласно оценке полетных данных эксперта по ядерному оружию Ханса Кристенсена, в понедельник туда приземлился немецкий "Торнадо".

НАТО держит в секрете точные места проведения учений, зато было выпущено специальное уведомление, в котором говорилось, что "в связи с ухудшением обстановки безопасности в Европе решающее значение имеет надежный и единый ядерный альянс". Одновременно подчеркивалось, что после окончания холодной войны блок резко сократил численность ядерного арсенала, размещенного на континенте.

По словам военных экспертов, маневры "Стойкий полдень", которые регулярно проводятся в октябре, отрабатывают, среди прочего, то, как безопасно транспортировать американское ядерное оружие из подземных хранилищ на самолет и устанавливать его под истребителями. Однако во время тренировочных полетов бомб нет, пишет издание.

Между тем, активисты из движение Netzwerk Friedenskooperative (Немецкая мирная инициатива) потребовали отменить эти учения, вывести ядерное оружие из ФРГ, а также остановить программы ядерного перевооружения, пишет "Российская газета".

Добавим, согласно коммюнике НАТО маневры будут проходить одну неделю.

Ранее сегодня стало известно, что наши ВКС перехватили у берегов Крыма группу американских самолетов. Также, возможно, российские РЭБ "ослепили" навигацию воздушного шпиона Пентагона над Черным морем.

Источник: RND ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость322294
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Гость322372
не превратит. вы-колония, а в митрополии живут семьи и дети ваших вождей
Колония это как раз хохлостан вместе с Европой и хозяин ваш за океаном и все об этом знают. Если б мы были колонией то пиндосы с нами не бодались. Да и ядерная держава по определению не может быть колонией. Так что рагуль <цензура> навоз кидай.
Гость322854
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Гость322372
не превратит. вы-колония, а в митрополии живут семьи и дети ваших вождей
Не, чувачёк, ошибаешься! Если НАТА первая нанесёт удар, а руководство России "молча проглотит" - поднимется весь русский народ... Начнётся беспощадный русский бунт! Народу будет глубоко наплевать где и у кого живут семьи и дети "за бугром"... Такшта, <цензура> кури кизяк!
Гость322372
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Гость322854
"в связи с ухудшением обстановки безопасности в Европе решающее значение имеет надежный и единый ядерный альянс" - что-то мне кажется, что учения надо было назвать - "Стойкий дрищень"! Куле они там "тренируются"?! Всё равно Россия превратит эту трусливую НАТУ в ядерную пыль!
не превратит. вы-колония, а в митрополии живут семьи и дети ваших вождей
Гость322854
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"в связи с ухудшением обстановки безопасности в Европе решающее значение имеет надежный и единый ядерный альянс" - что-то мне кажется, что учения надо было назвать - "Стойкий дрищень"! Куле они там "тренируются"?! Всё равно Россия превратит эту трусливую НАТУ в ядерную пыль!
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