Пентагон напичкал континент своим стратегическим арсеналом, в том числе бомбами типа B61

Североатлантический блок с 18 октября проводит ежегодные учения "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в котором принимают участие 14 стран Европы, в том числе Германия. В ходе учений будут отрабатываться нанесение ударов ядерным оружием. Об этом сообщает немецкое издание RND.

Отмечается, что в учениях будут задействованы десятки самолетов. В дополнение к истребителям с ядерными боеголовками, в "Стойком полдне" участвуют обычные реактивные самолеты, а также заправщики и разведчики.

В нынешнем году местом проведения маневров является воздушное пространство над южной территорией альянса в Европе. Соответственно, можно отработать применение тактического ядерного оружия США типа B61, которое, по неподтвержденной информации, хранится на военном аэродроме Геди на севере Италии. Согласно оценке полетных данных эксперта по ядерному оружию Ханса Кристенсена, в понедельник туда приземлился немецкий "Торнадо".

НАТО держит в секрете точные места проведения учений, зато было выпущено специальное уведомление, в котором говорилось, что "в связи с ухудшением обстановки безопасности в Европе решающее значение имеет надежный и единый ядерный альянс". Одновременно подчеркивалось, что после окончания холодной войны блок резко сократил численность ядерного арсенала, размещенного на континенте.

По словам военных экспертов, маневры "Стойкий полдень", которые регулярно проводятся в октябре, отрабатывают, среди прочего, то, как безопасно транспортировать американское ядерное оружие из подземных хранилищ на самолет и устанавливать его под истребителями. Однако во время тренировочных полетов бомб нет, пишет издание.

Между тем, активисты из движение Netzwerk Friedenskooperative (Немецкая мирная инициатива) потребовали отменить эти учения, вывести ядерное оружие из ФРГ, а также остановить программы ядерного перевооружения, пишет "Российская газета".

Добавим, согласно коммюнике НАТО маневры будут проходить одну неделю.

Ранее сегодня стало известно, что наши ВКС перехватили у берегов Крыма группу американских самолетов. Также, возможно, российские РЭБ "ослепили" навигацию воздушного шпиона Пентагона над Черным морем.

