Осиные гнезда: обозреватель рассказал о спрятанных на Украине военных базах НАТО

Осиные гнезда: обозреватель рассказал о спрятанных на Украине военных базах НАТО
Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Киев нашел способ обойти конституцию, запрещающую на территории страны подобные объекты

Несмотря на отсутствие у Украины членства в Североатлантическом альянсе, на территории Незалежной уже действуют девять баз НАТО. По словам военного эксперта Виктора Баранца, тем самым политическое руководство Киева нарушает статью 17 конституции Украины о запрете на размещение военных баз иностранных государств.

Однако, указывает эксперт, украинские власти пользуются тем, что ограничение не действует в случае размещения иностранных военных объектов на временной основе. Тем не менее, базы альянса функционируют на территории Украины уже много лет.

Баранец, уроженец Харьковской области, заявил, что подобное развитие ситуации когда-то можно было представить лишь в больной фантазии. Однако сегодня американские флаги развеваются в украинских регионах в различного рода "учебных центрах" и полигонах. Западный военный контингент находится на Украине под видом команд и специальных групп. Семь из десяти объектов замаскированы.

Так, в Михайловке Николаевской области располагается межвидовой центр подготовки подразделений , построенный в соответстии со стандартами альянса. Здесь американские инструкторы натаскивают бригады.

В Алешках Херсонской области действует 241-й полигон общевойскового назначения – здесь проводятся особые тренировки, включая совершение диверсий в тылу врага.

Еще один полигон расположен в Ровенской области. Американские инструкторы работают в подразделениях десятой горно-штурмовой бригады. Две с половиной тысячи личного состава, 800 единиц военной техники.

Общевойсковой полигон находится и в Черниговской области. Там советники из Соединенных Штатов курируют инфраструктуру объекта оперкомандования "Север".

А на острове Змеиный в Черном море функционирует разведывательный центр с установленными системами наблюдения за подводным и надводным флотом. Здесь же проводятся тактические маневры.

В Мариуполе расположен тренировочный лагерь, где военные специалисты из Штатов занимаются подготовкой украинских снайперов. Последние сейчас осваивают крупнокалиберные самозарядные снайперские винтовки производства компании Barrett.

В ряде областей действует распоряжение об изъятии земельных участков под военные городки, типовые планы которых утверждены американскими военнослужащими – для себя. Соответствующий документ заверен в офисе Зеленского.

Источник: КП ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Лис
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"...советники из Соединенных Штатов курируют инфраструктуру объекта оперкомандования 'Север'. " ... Была уже одна "группа армий 'Север' " - похоже бравые матрасники желают повторить её судьбу.
Гость321648
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Ну раз так ничего там нет, то можно и на пустырь случайно уронить пару бомбочек.
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