Повреждения получили пять частных владений и одна гостиница

Военные сегодня крайне неудачно подорвали авиабомбу времен Великой Отечественной войны под Новороссийском. В результате подрыва в сторону жилых домов полетели камни, которые повредили кровли зданий и кондиционеры, а также повыбивали стекла окон. Об этом сообщает портал "Кубань 24".

Отмечается, что водолазы в ходе проверки дна после уничтожения фугасной бомбы в акватории недалеко от улицы Пограничной в селе Мысхако обнаружили аналогичный снаряд.

Его также решено было утилизировать. Однако что-то пошло не по сценарию. По данным портала, искусственный камнепад нанес ущерб пяти частным домвладениям и одной гостинице.

Фотографии и видеокадры последствия подрыва опубликовал телеграм-канал "Новороссийск НЕ Новости". Кто-то из пользователей утверждает, что расстояние ряда домов от места взрыва располагаются в 400 метрах.

