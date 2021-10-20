На Кубани после подрыва военными авиабомбы разнесло стекла домов - видео

На Кубани после подрыва военными авиабомбы разнесло стекла домов - видео
Фото: ru.depositphotos.com
Повреждения получили пять частных владений и одна гостиница

Военные сегодня крайне неудачно подорвали авиабомбу времен Великой Отечественной войны под Новороссийском. В результате подрыва в сторону жилых домов полетели камни, которые повредили кровли зданий и кондиционеры, а также повыбивали стекла окон. Об этом сообщает портал "Кубань 24".

Отмечается, что водолазы в ходе проверки дна после уничтожения фугасной бомбы в акватории недалеко от улицы Пограничной в селе Мысхако обнаружили аналогичный снаряд.

Его также решено было утилизировать. Однако что-то пошло не по сценарию. По данным портала, искусственный камнепад нанес ущерб пяти частным домвладениям и одной гостинице.


Фотографии и видеокадры последствия подрыва опубликовал телеграм-канал "Новороссийск НЕ Новости". Кто-то из пользователей утверждает, что расстояние ряда домов от места взрыва располагаются в 400 метрах.

Источник: Кубань 24 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость 316539
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<цензура>. се вот это бомба, вот это качество :)
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