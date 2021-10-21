Гиперзвуковое оружие Китая застало Пентагон врасплох

Гиперзвуковое оружие Китая застало Пентагон врасплох
Фото: Li Yun / Xinhua/ www.globallookpress.com
Оружейный потенциал КНР пугает США

Проблема гонки вооружений может вновь обострится. Американские журналисты выяснили, что этим летом Китай провел два испытания гиперзвукового оружия. Ранее сообщалось только об одном из них. 

В октябре издание Financial Times сообщало о том, что Пекин испытал гиперзвуковую ракету, которая способна нести ядерное оружие. Цели вооружение не достигло, но уже тогда Пентагон был шокирован тем, насколько Китай продвинулся в разработке гиперзвукового оружия. 

Как оказалось, было и второе испытание, которое КНР провела в августе. При этом источники издания, ссылаясь на разведку США, отмечают, что в первый раз Китай осуществил пуск ракет с системой "частично-орбитального бомбометания". Иными словами, Пекин способен сейчас запустить вокруг планеты гиперзвуковой аппарат, который также может нести ядерное оружие. 

Подробности второго теста не раскрываются. Однако реакция Вашингтона говорит сама за себя. По словам источников, Пентагон был "ошеломлен" гиперзвуковым оружием китайцев. В США уже начали оценку военного и оружейного потенциала КНР, сравнивая его со своим. По предварительной оценке, достижения Китая "бросают вызов законам физики".

Тем более, что американская система противоракетной обороны не может перехватывать гиперзвуковые цели. То есть, сейчас Вашингтон полностью беззащитен перед лицом китайской угрозы. 

Ранее сообщалось, что США также отстали и от России в гиперзвуковой гонке вооружений. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость322372
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а россиянские предводители круче. они выводят ворованное бабло с гиперзвуковой скоростью во вражеские офшоры :))
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