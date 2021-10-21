В Европе задумались о собственной военной коалиции после фиаско США в Афганистане

В Европе задумались о собственной военной коалиции после фиаско США в Афганистане
Фото: Philipp Schulze/dpa/www.globallookpress.com
На американскую поддержку не стоит полагаться, считают в Берлине

ФРГ, Словения, Нидерланды, а также Португалия и Финляндия совместными усилиями разработали законопроект, в котором говорится о необходимости формирования общеевропейских войск быстрого реагирования. По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ситуация в Афганистане напомнила Брюсселю, что тому стоит решать свои проблемы без американской поддержки.

В настоящее время стороны вносят предложения по улучшению всех предлагаемых структур для нового формирования. Однако, указала Крамп-Карренбауэр, речь идет вовсе не о замене, а дополнении для НАТО. "Боевые группы ЕС" планируют преобразовать в силы реагирования в сжатые сроки для быстрых и решительных действий. Все пять стран предлагают ввести разрешение на развертывание сил новой коалиции

Вместе с тем Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости введения жесткого курса НАТО в отношении Российской Федерации, несмотря на недавний дипломатический конфликт. По мнению главы Минобороны ФРГ, альянс должен продемонстрировать Москве готовность к использованию военных средств, так как РФ, по ее словам, постоянно нарушает воздушное пространство в странах НАТО.

"В частности, мы видим нарушение воздушного пространства над балтийскими странами, а также рост числа атак в Черном море. Но мы всегда приглашаем Россию к диалогу. Это обратная сторона медали. Между прочим, это всегда было обратной стороной медали политики Германии в отношении России", – заявила министр.

Ранее в Великобритании отреагировали на идею о планах ЕС отправить военную миссию к российским границам. 

Источник: Deutschlandfunk ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость320850
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В каком году не уточнили.
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