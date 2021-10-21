Время все расставит на свои места, уверен президент

Решение Соединенных Штатов о выводе военного контингента из Афганистана является правильным. Такое заявление сделал 21 октября президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай".

Однако российский лидер склонен к тому, что операцию можно было осуществить иным образом. Через какое-то время все встанет на свои места, и можно будет уже верно расставить акценты, полагает глава РФ.

Президент не сомневается, что его американский коллега Джо Байден осознавал, что решение о выводе войск из исламской республики в любом случае будет встречено критикой, и, тем не менее, взял на себя ответственность.