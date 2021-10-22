Японцам пришлось поднять экипажи истребителей

Во время российско-китайских военных учений произошел инцидент, который встревожил правительство Японии. Вчера, 21 октября, военным пришлось поднять собственные истребители из-за приблизившейся к японским границам военной техники России и Китая. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель генсека правительства Ёсихико Исидзаки, передает РИА "Новости".

Он рассказал, что китайский и российский корабли прошли через Сангарский пролив, приблизившись к острову Сумису. Еще пять – подошли к восточной стороне острова Хонсю. После этого с российских и китайских суден, находящихся около Сумису, поднялись по одному вертолету. На эти действия пришлось отвечать с помощью предупреждительных действий истребителей военно-воздушных сил самообороны Японии.

Исидзаки заявил, что предпочитает воздержаться от комментария, касающегося вероятной цели кораблей ВМФ России и ВМС Китая в подобных действиях. Однако, добавил он, Токио "с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности вокруг нашего морского и воздушного пространства".

Напомним, военно-морские учения в Японском море с участием армий России и Китая проходили с 14 по 18 октября. В Министерстве обороны Японии отметили, что подход кораблей соответствовал международным нормам – нарушения границы зарегистрировано не было.