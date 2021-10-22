Окружившие японские острова российские военные корабли переполошили Токио

Окружившие японские острова российские военные корабли переполошили Токио
Фото: mil.ru
Японцам пришлось поднять экипажи истребителей

Во время российско-китайских военных учений произошел инцидент, который встревожил правительство Японии. Вчера, 21 октября, военным пришлось поднять собственные истребители из-за приблизившейся к японским границам военной техники России и Китая. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель генсека правительства Ёсихико Исидзаки, передает РИА "Новости". 

Он рассказал, что китайский и российский корабли прошли через Сангарский пролив, приблизившись к острову Сумису. Еще пять – подошли к восточной стороне острова Хонсю. После этого с российских и китайских суден, находящихся около Сумису, поднялись по одному вертолету. На эти действия пришлось отвечать с помощью предупреждительных действий истребителей военно-воздушных сил самообороны Японии. 

Исидзаки заявил, что предпочитает воздержаться от комментария, касающегося вероятной цели кораблей ВМФ России и ВМС Китая в подобных действиях. Однако, добавил он, Токио "с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности вокруг нашего морского и воздушного пространства". 

Напомним, военно-морские учения в Японском море с участием армий России и Китая проходили с 14 по 18 октября. В Министерстве обороны Японии отметили, что подход кораблей соответствовал международным нормам – нарушения границы зарегистрировано не было. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость322390
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"с российских и китайских суден"
Новое дно пробито. Журналисты ля.
Гость 332401
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"Исидзаки заявил, что предпочитает воздержаться от комментария, касающегося вероятной цели кораблей ВМФ России и ВМС Китая".
Это он правильно сделал :) лучше о плохом не думать
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