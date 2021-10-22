Российские военные провели секретные учения - СМИ

Российские военные провели секретные учения - СМИ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Боевые маневры тайно отработали несколько недель назад

Российская армия продолжает совершенствовать свои навыки в вопросах ведения боя с возможными противниками. Выяснилось, что еще в начале октября наши военные отработали антигиперзвуковые боевые маневры. Важное для обеспечения безопасности нашей страны мероприятие приходило в условиях строжайшей секретности. Только сейчас журналистам удалось выяснить подробности.

Сообщается, что в тренировочных боях участвовали силы противовоздушной и противоракетной обороны. Российские военные на ежегодной основе проверяют боеготовность армии. Этой осенью они убедились в способности наших орудий сбивать гиперзвуковые ракеты.

Такую информацию разузнали корреспонденты газеты "Известия". Журналисты пообщались с осведомленным информатором в российском Министерстве обороны. Близкий к главному военному ведомству нашей страны источник сообщил, что профильные эксперты считают состоявшиеся учения успешными.

Как отметил опытный специалист, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, российские военные во время этих маневров сработали на опережение. Ракеты, которые уже научились отбивать наши бойцы, еще даже не поступили на вооружение потенциальных противников.

Кстати, недавно стало известно, что Североатлантический альянс проводит засекреченные учения на случай ядерной войны в Европе.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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