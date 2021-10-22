Россия издевается над США из-за провала испытаний гиперзвуковой ракеты – СМИ

Россия издевается над США из-за провала испытаний гиперзвуковой ракеты – СМИ
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Новые военные технологии оказались неподвластны американцам

Пентагон объявил создание гиперзвукового оружия своим приоритетом, однако пока дает лишь повод для насмешек противникам. Об этом пишут американские СМИ, комментируя неудачные испытания вооружений в США.

Накануне стало известно, что США потерпели очередной провал. Они проводили тестирование "прототипов элементов" гиперзвукового оружия, но ракета-носитель, которая должна выводить боеприпас в стратосферу, не выполнила задачу. По предварительным данным, отказал разгонный блок, сообщает CNN. Американским специалистам еще предстоит разобраться, в чем их ошибка, но местная пресса констатирует: "США потерпели неудачу в гиперзвуковой гонке с Китаем и Россией".

Этот факт очень радует иностранных наблюдателей, но особый восторг это вызывает у Москвы, считает американский военный эксперт Марк Эпископос.

"Российские комментаторы издеваются над администрацией Байдена по поводу неудавшегося испытания гиперзвукового оружия ВВС США",

говорится в статье The National Interest. Там приводятся высказывания разных аналитиков из РФ. Некоторые из них подходят к вопросу довольно взвешенно, отмечая, что в период тестирования нового оружия неизбежны ошибки и сбои. Однако в данном случае насмешки вызывает хвастовство Пентагона, который уже 20 лет заявляет, что скоро будет располагать гиперзвуковыми военными мощностями. За это время Россия и Китай создали такое оружие, а США вынуждены признавать очередной провал.

Ранее британские аналитики заявили, что Вашингтон безнадежно отстал в гиперзвуковой гонке вооружений от Москвы и Пекина. 

Источник: CNN
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость 369016
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Гость 351416
в данном случае насмешки вызывает хвастовство Пентагона, который уже 20 лет заявляет, что скоро будет располагать гиперзвуковыми военными мощностями. За это время Россия и Китай создали такое оружие, а США вынуждены признавать очередной провал...
эти балбесы только пыль пускать в глаза и пятками сверкать могут.
Гость 351416
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Гость322372
как летают ваши ракеты по "не предсказуемой траектории" мы уже посмеялись
как у вас отобрали крым и донбасс мы тоже видели, и видели как ты мстишь теперь и пишешь каки тут - тоже наблюдали:) не кончается овнецо да ?:) сколько же в тебе его а ! а ну да обидки. С ракетами всё в порядке , если бы не ракеты, русские бы не занимали бы большую часть суши ,имея популяцию в 150 млн :)
Гость320623
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Гость 351416
хохло-троль который 24/7 фантазирует, и льёт юшку из своей растянутой русскими попы , под каждым постом на утро ру , делает янкам оружие ? ну теперь всё понятно...это еще не скоро оно полетит.
Мультфильмы не рисуем- извини
Гость 351416
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Гость322372
кстати нормально испытали эту ракету. она уничтожила условный комплекс С-500, характеристики которого давно нам известны.
Сам лично приложил и прикладываю усилия в разработки "анти-русского" оружия
хохло-троль который 24/7 фантазирует, и льёт юшку из своей растянутой русскими попы , под каждым постом на утро ру , делает янкам оружие ? ну теперь всё понятно...это еще не скоро оно полетит.
Гость322372
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Гость 351416
в данном случае насмешки вызывает хвастовство Пентагона, который уже 20 лет заявляет, что скоро будет располагать гиперзвуковыми военными мощностями. За это время Россия и Китай создали такое оружие, а США вынуждены признавать очередной провал...
как летают ваши ракеты по "не предсказуемой траектории" мы уже посмеялись
Гость 351416
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в данном случае насмешки вызывает хвастовство Пентагона, который уже 20 лет заявляет, что скоро будет располагать гиперзвуковыми военными мощностями. За это время Россия и Китай создали такое оружие, а США вынуждены признавать очередной провал...
Гость 351416
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вот несчастные , зачем им ракеты, если люди в сандалях, с военным бюджетом 95 долларов , и калашами 70-<цензура> годов, их легко обращают в бегство..

"Европе нужно говорить "о стратегическом ориентировании" на фоне "горького поражения" в Афганистане, отметила глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Мы были зависимы от США, и сегодня речь будет идти о том, что из этого нужно сделать правильные выводы", - сказала она.
Гость322372
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кстати нормально испытали эту ракету. она уничтожила условный комплекс С-500, характеристики которого давно нам известны.
Сам лично приложил и прикладываю усилия в разработки "анти-русского" оружия
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