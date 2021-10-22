Новые военные технологии оказались неподвластны американцам

Пентагон объявил создание гиперзвукового оружия своим приоритетом, однако пока дает лишь повод для насмешек противникам. Об этом пишут американские СМИ, комментируя неудачные испытания вооружений в США.

Накануне стало известно, что США потерпели очередной провал. Они проводили тестирование "прототипов элементов" гиперзвукового оружия, но ракета-носитель, которая должна выводить боеприпас в стратосферу, не выполнила задачу. По предварительным данным, отказал разгонный блок, сообщает CNN. Американским специалистам еще предстоит разобраться, в чем их ошибка, но местная пресса констатирует: "США потерпели неудачу в гиперзвуковой гонке с Китаем и Россией".

Этот факт очень радует иностранных наблюдателей, но особый восторг это вызывает у Москвы, считает американский военный эксперт Марк Эпископос.

"Российские комментаторы издеваются над администрацией Байдена по поводу неудавшегося испытания гиперзвукового оружия ВВС США",

– говорится в статье The National Interest. Там приводятся высказывания разных аналитиков из РФ. Некоторые из них подходят к вопросу довольно взвешенно, отмечая, что в период тестирования нового оружия неизбежны ошибки и сбои. Однако в данном случае насмешки вызывает хвастовство Пентагона, который уже 20 лет заявляет, что скоро будет располагать гиперзвуковыми военными мощностями. За это время Россия и Китай создали такое оружие, а США вынуждены признавать очередной провал.

Ранее британские аналитики заявили, что Вашингтон безнадежно отстал в гиперзвуковой гонке вооружений от Москвы и Пекина.

