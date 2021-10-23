Удачная интеграция изменит в будущем воздушные бои, уверен автор

Разрабатываемый россйискими специалистами тяжелый ударный беспилотник "Охотник" должен оказаться одним из наиболее продвинутых средств в авиации после того, как его введут в эксплуатацию. Такое мнение выразил бывший офицер американской армии Брент Иствуд, порассуждавший о возможностях БПЛА в своей статье для 19fortyfive.

Обозреватель назвал разработку "большой проблемой" для Североатлантического альянса и Соединенных Штатов в частности. "Охотник" способен развивать скорость до тысячи километров в час. Конструкция, выполненная по схеме "летающего крыла", имеет массу в двадцать тонн – весьма тяжелый "Охотник" по весу способен вполне составить конкуренцию некоторым истребителям.

"У "Охотника" имеется ряд возможностей ИИ – это автономная способность к проведению собственных маневров с протоколами целеуказания. То есть бесиплотник не потребует постоянной связи с оператором, которым выступает уже человек, в случае необходимости противодействия. При этом БПЛА может нанести удар дальностью, превышающей пять тысяч километров, а также выполнять задачи по раннему предупреждению с воздуха", – указал обозреватель.

Иствуд напомнил, что дрон также выполняет роль "ведомого" Су-57 – пока "Сухой" занимается уничтожением объекта, беспилотник ведет для него радиоэлектронную борьбу и выполняет разведывательные задачи.



"Русские нацелены на пилотируемые и беспилотные войны нового поколения. Если они смогут интегрировать "Охотник" с "Сухим", то им нужно будет отдать должное", – пишет автор.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что в воздушных конфликтах будущего победителем останется сторона, использующая ударные беспилотники с самолета-носителя.