Два Су-30СМ ловко помешали планам США в Черном море

Два Су-30СМ ловко помешали планам США в Черном море
Фото: Olga Sokolova, Ольга Соколова/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы потерпели очередную неудачу

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer 20 октября провели учения в Черном море, когда на Украину приехал министр обороны США Ллойд Остин. Но американцы не смогли достичь своих целей.

Два Су-30СМ, как сообщали наши военные, из состава Черноморского флота были подняты для сопровождения американских самолетов, которые приближались к российской границе. В итоге бомбардировщики развернулись и улетели обратно. Однако оказалось, что это было не совсем обычное сопровождение. 

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в военном ведомстве РФ, отечественные Су-30СМ не позволили США отработать удар по Крыму в полной мере.

В России, напомним, визит Ллойда в Киев встретили с настороженностью. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что фактически США показали Украине, что двери в НАТО для нее открыты, а это уже угроза для РФ. Экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе заявил изданию, что подобными полетами – провокациями – США показывают России, что готовы ударить в любой момент, если сочтут это необходимым. Также американцам было важно показать солидарность с украинцами и выяснить, какие системы РФ может задействовать в случае реального удара по Крыму. 

Ранее в России указали НАТО, какая проблема ждет организацию, в случае вступления в нее Украины. 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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