Местные военные эксперты вовсю занялись разработками оружия

Головокружительный успех гиперзвуковой российской ракеты "Циркон" не дает покоя многим игрокам международной арены. Так, в Индии всерьез вознамерились создать собственный аналог высокоточного оружия.



Нью-Дели очень хочет, чтобы на вооружении местной армии были мощные ракеты. К соответствующим разработкам привлекли российских специалистов. Над созданием индийского аналога "Циркон" будут работать наши конструкторы из "НПО Машиностроения" вместе с экспертами Минобороны этого азиатского государства.

По прогнозам специалистов, ракета, которая получит имя BrahMos-II, будет создана к 2025-2028 годам. Предполагается, что воздушное орудие сможет разгоняться до скорости в шесть Махов. Дальность полета индийской ракеты должна достигать 600 километров.

При этом некоторые специалисты убеждены, что на самом деле характеристики крылатых орудий будут значительно более солидными. Таким образом, на вооружении индийской армии могут появиться сверхмощные ракеты, которые смогут обеспечить надежную защиту этого государства.

К слову, недавно испытания нашего "Циркона" привели Пентагон в замешательство. Военному руководству Соединенных Штатов Америки пришлось признать превосходство Москвы в сфере создания гиперзвукового оружия.