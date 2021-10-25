Индийская армия захотела получить аналог российской ракеты "Циркон"

Индийская армия захотела получить аналог российской ракеты "Циркон"
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Местные военные эксперты вовсю занялись разработками оружия

Головокружительный успех гиперзвуковой российской ракеты "Циркон" не дает покоя многим игрокам международной арены. Так, в Индии всерьез вознамерились создать собственный аналог высокоточного оружия.

Нью-Дели очень хочет, чтобы на вооружении местной армии были мощные ракеты. К соответствующим разработкам привлекли российских специалистов. Над созданием индийского аналога "Циркон" будут работать наши конструкторы из "НПО Машиностроения" вместе с экспертами Минобороны этого азиатского государства.

По прогнозам специалистов, ракета, которая получит имя BrahMos-II, будет создана к 2025-2028 годам. Предполагается, что воздушное орудие сможет разгоняться до скорости в шесть Махов. Дальность полета индийской ракеты должна достигать 600 километров.

При этом некоторые специалисты убеждены, что на самом деле характеристики крылатых орудий будут значительно более солидными. Таким образом, на вооружении индийской армии могут появиться сверхмощные ракеты, которые смогут обеспечить надежную защиту этого государства.

К слову, недавно испытания нашего "Циркона" привели Пентагон в замешательство. Военному руководству Соединенных Штатов Америки пришлось признать превосходство Москвы в сфере создания гиперзвукового оружия.

Источник: EurAsian Times ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость320850
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Размечтались, Брахмос-ii . Tpax -Tuбuдоx получится.
Гость322372
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Гость 369214
пошли влажные мечты обиженой ляли, которая копипастит хохловсклий желтяк :))) :) какие нави , их нави сосут друг у друга в казарме , и тикают от сандалей .
Это не хохлятский желтяк а суровая реальность. вашу АПЛ уничтожат еще задолго до того как она выйдет на дистанцию поражения цели. и включи мозги - ваша ракета будет лететь на гиперзвуке последние 200-250 километров чтоли ?
самому то не смешно ?
Гость322372
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Гость 369214
В июле 2019 года эксперт Конгресса США Келли Сейлер (Kelley M.Sayler) описал ракету «Циркон» и ход её испытаний на страницах своего доклада, посвящённого гиперзвуковому оружию.

Первое испытание новой ракеты с морского носителя было осуществлено в январе 2020 (ТАСС сообщило об этом в конце февраля) — с борта фрегата «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне, на дальность более 500 км.
Так мы и не спорим с вами. "испытания" совершенно бестолковой ракеты только на руку США в целом и ВПК в частности.
Гость 369214
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Гость320623
Вашу сраную подводную лодку уничтожат наши NAVY ещё до того как капитан встанет с унитаза чтоб запустить циркон :)))
В июле 2019 года эксперт Конгресса США Келли Сейлер (Kelley M.Sayler) описал ракету «Циркон» и ход её испытаний на страницах своего доклада, посвящённого гиперзвуковому оружию.

Первое испытание новой ракеты с морского носителя было осуществлено в январе 2020 (ТАСС сообщило об этом в конце февраля) — с борта фрегата «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне, на дальность более 500 км.
Гость 369214
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Гость320623
Вашу сраную подводную лодку уничтожат наши NAVY ещё до того как капитан встанет с унитаза чтоб запустить циркон :)))
пошли влажные мечты обиженой ляли, которая копипастит хохловсклий желтяк :))) :) какие нави , их нави сосут друг у друга в казарме , и тикают от сандалей .
Гость322766
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Гость321216
Хммм, если пуска не было, почему тогда у Пентагоновских вояк очко сжалось до размеров игольного ушка?
Оно "сжалось" только в ваших фантазиях и в фантазиях "параша тудей". ваши мультфильмы про гипер-пупер-звук отлично работают на благо американского ВПК. когда вы это поймете вам будет конечно тяжело, но горькая правда все таки лучше чем сладкие фантазии путинских генералов.
Гость321216
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Гость122
Прогнозируемо, никакого "ориентировочного" пуска "Циркона" в августе 2021 года с борта АПЛ "Северодвинск", произведено не было. Как следствие, "завершения испытаний ракетного комплекса" так же не состоялось. А тем более, его "принятия на вооружение как в состав надводных, так и в состав подводных носителей"...
При этом, ранее, 19 июля при выполнении стрельбы с фрегата "Адмирал Горшков" по наземной цели, дальность полета ракеты составила всего 350 км. Хотя, еще 1 ноября 2020-<цензура> года агентство ТАСС сообщало, что на Северном флоте проведут запуск "Циркона" на дальность до 1000 километров по цели
Хммм, если пуска не было, почему тогда у Пентагоновских вояк очко сжалось до размеров игольного ушка?
Гость320623
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Вашу сраную подводную лодку уничтожат наши NAVY ещё до того как капитан встанет с унитаза чтоб запустить циркон :)))
Гость320623
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Вот бладь скажите русские - по кому вы собрались стрелять своим говноцирконом ? Он летает на 500 км (это в лучшем случае) из которых 300 он будет разгоняться до гиперзвука. Вы совсем отупели или не учили в школе физику ?
Гость320833
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Опасность в том, что кто ни будь может и бахнуть.
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