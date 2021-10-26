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Моряки Северного флота РФ оказали помощь экипажу контейнеровоза, который шел под панамским флагом в Гнивейском заливе. Противолодочник "Вице-адмирал Кулаков" воспрепятствовал попытке пиратов захватить гражданское судно, о чем стало известно 25 октября.
Как указали в пресс-службе Министерства обороны, примерно в час дня противолодочник получил сигнал бедствия от судна, следовавшего в Камерун. Пострадавшие сообщали о захвате корабля неизвестными, которые подплыли к контейнеровозу на лодке. Экипаж захваченного судна, следуя инструкции, скрылся в машинном отделении, передает телеканал "360".
На помощь поднялся Ка-27ПС с подразделением морпехов. Завидев вертолет, пираты спешно ретировались. Высаженная с противолодочника антитеррористическая группа освободила экипаж, проведя досмотр судна.
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