Киев продолжает проявлять агрессию против своих граждан

Внутриукраинский конфликт никак не утихнет. Киев не оставляет попытки навязать свою волю жителям юго-восточных земель, однако ополченцы не готовы сдаваться. Нынешние власти Незалежной уже не раз продемонстрировали готовность с оружием идти на свой народ. Сегодня, 26 октября, стало известно, что одно из донбасских сел захвачено украинскими вояками.



Такую информацию распространяют СМИ. Украинское издание "Бабель" пишет, что незалежным удалось вторгнуться на территорию села Старомарьевка, которое находится на линии соприкосновения в Донбассе. Информации о жертвах пока нет.

К слову, недавно опытный политолог Рафаэль Ордуханян предложил план по интеграции Донбасса с Россией.