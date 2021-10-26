Киев впервые применил восточное оружие в боях с ополченцами

Ситуация на юго-востоке Украины снова обострилась. В регионе не прекращаются бои: представители киевского режима продолжают воевать с собственными гражданами. Сегодня, 26 октября, выяснилось, что в боях впервые задействовали ударные беспилотники из Турции Bayrakyar TB2.



Такую информацию публикуют украинские издания, ссылаясь на журналиста Юрия Бутусова. Согласно его версии, донбассцы якобы выступили агрессорами и обстреляли позиции украинских вояк неподалеку от села Гранитное. Также украинская сторона утверждает, что во время данной атаки погиб их доблестный боец.

В ответ на это незалежные подняли в воздух турецкий беспилотник и с помощью управляемой бомбы уничтожили гаубицу ополченцев. При этом в украинской прессе указано, что боевая установка принадлежала российским военным.

Бутусов с восторгом заявил, что получившие мощный удар ополченцы не смогли засечь и сбить дрон. Кровожадные незалежные очень рады, что сумели осуществить успешную операцию против собственных сограждан.

К слову, недавно известный политолог Рафаэль Ордуханян предложил план по интеграции Донбасса с нашей страной. Эксперт отметил, что жители молодых республик этого региона серьезно страдают из-за агрессивных действий вооруженных сил Украины.