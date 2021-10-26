Украинские военные ударили по Донбассу турецкими беспилотниками

Украинские военные ударили по Донбассу турецкими беспилотниками
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Киев впервые применил восточное оружие в боях с ополченцами

Ситуация на юго-востоке Украины снова обострилась. В регионе не прекращаются бои: представители киевского режима продолжают воевать с собственными гражданами. Сегодня, 26 октября, выяснилось, что в боях впервые задействовали ударные беспилотники из Турции Bayrakyar TB2.

Такую информацию публикуют украинские издания, ссылаясь на журналиста Юрия Бутусова. Согласно его версии, донбассцы якобы выступили агрессорами и обстреляли позиции украинских вояк неподалеку от села Гранитное. Также украинская сторона утверждает, что во время данной атаки погиб их доблестный боец.

В ответ на это незалежные подняли в воздух турецкий беспилотник и с помощью управляемой бомбы уничтожили гаубицу ополченцев. При этом в украинской прессе указано, что боевая установка принадлежала российским военным.

Бутусов с восторгом заявил, что получившие мощный удар ополченцы не смогли засечь и сбить дрон. Кровожадные незалежные очень рады, что сумели осуществить успешную операцию против собственных сограждан.

К слову, недавно известный политолог Рафаэль Ордуханян предложил план по интеграции Донбасса с нашей страной. Эксперт отметил, что жители молодых республик этого региона серьезно страдают из-за агрессивных действий вооруженных сил Украины.

Источник: Vesti.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость325517
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Всушники это скоты, животные, чье место в скотомогильнике. Не может нормальный человек воевать за уничтожение своей родины, убивать родню, уничтожать будущее своей страны.
Гость322854
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Ну что усроТВАРИ, давно своих соплеменников-ублюдков в землю не закапывали??? С беспилотником, это вы здря... Ждите... Мрази!
Папа Римский and Co Ltd
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Никакую гаубицу укры не уничтожили, боеприпас разорвался рядом, артиллерийский расчет тоже живой. На съёмке всё хорошо видно. Бутусов мухоморов отведал или белены. ,,Русская весна".
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