Эксперт предоставил снимки с событий в зоне конфликта

Российский журналист, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц обвинил Генштаб вооруженных сил Украины во вранье. Применивший купленные у Турции беспилотники Bayraktar Киев утверждает, что силы ВСУ не пересекали линию разграничения в Донбассе, однако, утверждает военкор, существуют доказательства обратного.

Коц привел в качестве аргументов сделанные с воздуха снимки – в нижнем углу указываются координаты боевого дрона, однако справа можно увидеть лишь две пары, а слева – еще одну.

"Если сопоставить, получается точка глубоко внутри территории ДНР. Есть, конечно, вариант, что это второй беспилотник, который фиксирует цель", – указал Коц.

Однако последнее предположение, полагает журналист, крайне сомнительно – "Байрактар" и сам способен на подобные задачи.

По словам военкора Александра Сладкова, "Байрактары" следует считать весьма серьезным фактором во внутриукраинском конфликте. ВСУ вместе с артиллерией будут применять дроны не только против военных, но гражданского населения.

Украина давно ждала турецкие беспилотники – позиции Народной милиции были весьма неплохо замаскированы, хотя у Кива всегда имелась информация об их расположении. В целом же, указал журналист, необходимо понимать, что "Байрактары" не прорывают оборонительные линии, а "добавляют кровь".

Ранее ВСУ опубликовали ролик с применением турецкого БПЛА Bayraktar TB2 в Донбассе. Как пишет "Общественная служба новостей", украинские силы смогли уничтожить гаубицу сил ЛДНР у села Гранитное в Донецкой области.