Задача Украины: обострить ситуацию и вовлечь Россию в вооруженный конфликт

Применение турецких ударных беспилотников на юго-востоке Украины – это часть большой операции, задуманной Киевом и одобренной в Вашингтоне. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его словам, аналогичные действия украинские власти предпринимали в 2014 году.

Тогда Киев тоже сделал особый упор на применение летательных средств и атаки с воздуха. С неба летели бомбы в дома мирных жителей, наносились удары по административным зданиям в самопровозглашенных республиках Донбасса. Бесполетная зона над охваченным войной регионом была объявлена Киевом только после крушения малайзийского пассажирского самолета МН17.

"Теперь Киев, по сути, начал новую спецоперацию, запустив ревизию этого бесполетного пространства",

– приводит "Царьград" мнение Пинчука. По его оценке, украинские власти сейчас решили любыми средствами вернуть конфликт в Донбассе в острую фазу. Для этого отлично подходят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми их готова снабжать Турция.

США эта ситуация играет только на руку, поскольку, с одной стороны, она может разрушить сотрудничество России и Турции, а с другой, может негативно повлиять на перспективы "Северного потока-2", которые европейские партнеры уже практически готовы одобрить.

Ранее стало известно о применение турецких дронов "Байрактар" на линии соприкосновения в Донбассе. Свою оценку ситуации уже дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.