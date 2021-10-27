Киев возвращает Донбасс к ситуации с крушением МН17 с помощью БПЛА

Киев возвращает Донбасс к ситуации с крушением МН17 с помощью БПЛА
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Задача Украины: обострить ситуацию и вовлечь Россию в вооруженный конфликт

Применение турецких ударных беспилотников на юго-востоке Украины – это часть большой операции, задуманной Киевом и одобренной в Вашингтоне. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его словам, аналогичные действия украинские власти предпринимали в 2014 году.

Тогда Киев тоже сделал особый упор на применение летательных средств и атаки с воздуха. С неба летели бомбы в дома мирных жителей, наносились удары по административным зданиям в самопровозглашенных республиках Донбасса. Бесполетная зона над охваченным войной регионом была объявлена Киевом только после крушения малайзийского пассажирского самолета МН17.

"Теперь Киев, по сути, начал новую спецоперацию, запустив ревизию этого бесполетного пространства",

– приводит "Царьград" мнение Пинчука. По его оценке, украинские власти сейчас решили любыми средствами вернуть конфликт в Донбассе в острую фазу. Для этого отлично подходят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми их готова снабжать Турция.

США эта ситуация играет только на руку, поскольку, с одной стороны, она может разрушить сотрудничество России и Турции, а с другой, может негативно повлиять на перспективы "Северного потока-2", которые европейские партнеры уже практически готовы одобрить.

Ранее стало известно о применение турецких дронов "Байрактар" на линии соприкосновения в Донбассе. Свою оценку ситуации уже дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Царьград
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость325769
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А что делает Россия на украинской земле ? Какое отношение конфликт на Донбасе имеет к России. Нас там нет !
Настоящий ОДЕССИТ
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Пора жечь хохлятских выродков!!!
Гость323418
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Нужен ПВО против этой дряни или РЭБ.
Гость322555
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Гость324399
Конечно очень велик соблазн решить проблему военным путём. Но было бы разумно включить режим полной экономической блокады. Тотальная блокада бандеровской <цензура>!
А ты кто? У тебя соблазн? Так реши!
Гость324399
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Конечно очень велик соблазн решить проблему военным путём. Но было бы разумно включить режим полной экономической блокады. Тотальная блокада бандеровской <цензура>!
Гость322555
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Смешно вас читать!
Гость325707
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Сбивать нужно, а для этого старая "Стрела" не очень подходит. А новую можно взять только в Москве, у хохлов такого нет. Можно глушить, опять же ближайшие глушилки только в Москве. Можно "Шилки" и "Панцири" (есть на Украине), но это заманивать нужно. У них радиус не большой.
Опять же у этих БПЛА потолок сравни гражданской авиации, для точности бомбометания по жилым домам нормально, а начнут сбивать или глушить, можно гражданский самолет подставить. Как это сделали Израильтяне с нашим транспортником. В общем такая задумка была.
Гость321749
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Зачем связали руки лднр. Пора включать режим ответки. Пока свинье что-нибудь не отрежут она не понимает что можно что нельзя.
Гость324828
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Рразвяжите руки Донбассу и пусть прихлопнут свмнорылыхх
ГостьТрынсь
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Гость321641
А могут эти БПЛА просто падать на землю? Летит так, летит, потом двигатель останавливается или сбой в системе, он теряет ориентацию в пространстве и просто падает...
могут. Но там довольно населённые районы. На головы может упасть.
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