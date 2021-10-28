"Ваши понты не стоят жизней": военные отправили Зеленскому послание с фронта

"Ваши понты не стоят жизней": военные отправили Зеленскому послание с фронта
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Украинские бойцы недовольны своим главнокомандующим

Недавно в прессу просочилась информация о том, что вояки с Незалежной захватили село Старомарьевка в Донбассе. Однако надолго укрепиться в этом пункте им не удается. Ополченцы не готовы сдавать свои позиции, и украинские военные вынуждены отступать. Прямо с места ведения боев они записали видеообращение к главе своей родины Владимиру Зеленскому.

Незалежные вояки пожаловались, что им так и не прислали обещанное подкрепление. Пришедшим на чужую землю украинцам все сложнее удерживать свои позиции. Бойцам приходится нести серьезные потери в личном составе. Также украинцы очень опечалены, что у них не хватает патронов и боеприпасов для атак на ополченцев.

В целом бойцы разочарованы организацией наступления, они планируют покинуть село и уйти за реку Кальмиус. О своих бедах служивые поведали в видеообращении, которое адресовано президенту Владимиру Зеленскому.

"Не примите нас за предателей, но ваши понты не стоят наших жизней", – заявили вояки.

Любопытно, что бравые украинцы говорят на чистом русском языке. Видимо, в тяжелых военных условиях мова быстро выветривается из головы.

Офис главнокомандующего украинцев пока никак не отреагировал на это эмоциональное послание.

Напомним, о захвате села Старомарьевка стало известно 26 октября. Этот населенный пункт находится на линии соприкосновения в Донбассе.

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость322854
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Пипец какая зрада! А хде хохлобесы-тролляки, которые орали тут, что Москву возьмут, и что их жовто-блакитные тряпки на Красной площади будут развеваться?! Кизячная пересменка штоле у вас, ау?! :)))))))))))))))))))))))))
Гость325446
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твари
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