Украинские бойцы недовольны своим главнокомандующим

Недавно в прессу просочилась информация о том, что вояки с Незалежной захватили село Старомарьевка в Донбассе. Однако надолго укрепиться в этом пункте им не удается. Ополченцы не готовы сдавать свои позиции, и украинские военные вынуждены отступать. Прямо с места ведения боев они записали видеообращение к главе своей родины Владимиру Зеленскому.



Незалежные вояки пожаловались, что им так и не прислали обещанное подкрепление. Пришедшим на чужую землю украинцам все сложнее удерживать свои позиции. Бойцам приходится нести серьезные потери в личном составе. Также украинцы очень опечалены, что у них не хватает патронов и боеприпасов для атак на ополченцев.

В целом бойцы разочарованы организацией наступления, они планируют покинуть село и уйти за реку Кальмиус. О своих бедах служивые поведали в видеообращении, которое адресовано президенту Владимиру Зеленскому.

"Не примите нас за предателей, но ваши понты не стоят наших жизней", – заявили вояки.

Любопытно, что бравые украинцы говорят на чистом русском языке. Видимо, в тяжелых военных условиях мова быстро выветривается из головы.

Офис главнокомандующего украинцев пока никак не отреагировал на это эмоциональное послание.

Напомним, о захвате села Старомарьевка стало известно 26 октября. Этот населенный пункт находится на линии соприкосновения в Донбассе.