США унизили Турцию с помощью российских С-400 - эксперт

США унизили Турцию с помощью российских С-400 - эксперт
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы намеренно преуменьшают возможности систем ПВО

На фоне конфликта США решили унизить Турцию, которая закупила у России системы ПВО С-400. Эксперт Юрий Кнутов уверен, что американцы сделали это намеренно, чтобы выставить свои провальные F-35 в лучшем свете.

Накануне издание The National Interest опубликовало аналитическую статью, в которой авторы оценили состояние турецких военно-воздушных сил. Эксперты пришли к выводу, что без американских истребителей Анкаре не справится, а С-400 не способны облегчить и без того непростое положение, тем более, что F-35 в два счета могут расправиться с системой ПВО. 

На деле же ситуация обстоит немного иначе. Турция уже не раз испытывала С-400: проводила учения, облеты с помощью самолетов F-16. Также российские ЗРК отлично проявили себя в Сирии, с легкостью обнаружив хваленные F-35. 

Кнутов подчеркнул, что намеренное принижение российских вооружений связано с тем, что американцы хотят улучшить продажи своего истребителя, в проектирование и создание которого было вложено немало средств. Отдача же получилось совсем не такой, как ожидали в Вашингтоне. 

"Кроме того, американцам важно унизить Турцию на фоне конфликта из-за закупок систем ПВО у России. Они хотят убедить, что F-35 может уничтожить С-400", 

– резюмировал аналитик, добавив, что Штаты всеми силами пытаются доказать, что их союзник по НАТО сделал неверный выбор. 

Ранее Анкара поставила Вашингтону ультиматум по самолетам. В МИДе республики заявили, что в случае, если США не выполнят свои обязательства по поставке истребителей F-35, тогда Турция обратится к России для покупки Су-35 или Су-57. 

Источник: "ПолитРоссия" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость326053
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Ну так, на минуточку, С400 охраняют базы РФ в Сирии, и что-то не видел ни одного обрезка на Ф35, который бомбил бы Хеймим.
А про мощь Турции, ну помнится на начало ВОВ у немцев была сильнейшая армия в мире +весть европейский промышленный потенциал +пендосы им метал поставляли. Все же помнят чем все закончилось, не так ли?
Tehnik74
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Эрдоган всех в пердоган
Вторая армия в НАТО, турецкий флот в Черном море в 5 раз сильнее чф России, более 300 истребителей-бомбардировщиков F-16 и F-4, 86 батарей ЗРК Rapier и 15 <цензура>, современный парк ударных БПЛА с изделиями Байракжарь, которые доказала свою боеспособность в Нагорном Карабахе и Даунбассе. Заказано 30 шт F-35 в США и планируется закупить еще 120 шт. Шо там решат 4 батареи <цензура>-400? Разве что использовать их в качестве мишеней для курсантов турецких военных училищ.
По ходу Эрдоган тебя в пердоган и не только туда
Эрдоган всех в пердоган
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Вторая армия в НАТО, турецкий флот в Черном море в 5 раз сильнее чф России, более 300 истребителей-бомбардировщиков F-16 и F-4, 86 батарей ЗРК Rapier и 15 <цензура>, современный парк ударных БПЛА с изделиями Байракжарь, которые доказала свою боеспособность в Нагорном Карабахе и Даунбассе. Заказано 30 шт F-35 в США и планируется закупить еще 120 шт. Шо там решат 4 батареи <цензура>-400? Разве что использовать их в качестве мишеней для курсантов турецких военных училищ.
Гость325996
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"отлично проявили себя в Сирии, с легкостью обнаружив хваленные F-35" - ну зачем врать так нагло, где по факту вышел полный провал и позор. Этот С-400 в сирии уже который год пылится, не сделал ни единого выстрела. То "кривизна земли мешает", то еще <цензура> знает что. Обрезки бомбят где хотят и как хотят. А потому что всем ясно, что ели надо будет, то вынесут его те самые F-35 к чертовой матери, т.к. легко могут прорваться на дистанцию 100 км и отстреляться GBU-39. На хохлов мне <цензура>, если что.
Гость324434
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" что американцы сделали это намеренно, чтобы выставить свои провальные F-35 в лучшем свете." Ничего себе "ПРОВАЛЬНЫЕ". Израильские пилоты на F-35 показали в Сирии всю свою "БЕСПОЛЕЗНОСТЬ" при полном контроле неба системами С-400 и их "ПОЛЕЗНОСТИ"
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