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На фоне конфликта США решили унизить Турцию, которая закупила у России системы ПВО С-400. Эксперт Юрий Кнутов уверен, что американцы сделали это намеренно, чтобы выставить свои провальные F-35 в лучшем свете.
Накануне издание The National Interest опубликовало аналитическую статью, в которой авторы оценили состояние турецких военно-воздушных сил. Эксперты пришли к выводу, что без американских истребителей Анкаре не справится, а С-400 не способны облегчить и без того непростое положение, тем более, что F-35 в два счета могут расправиться с системой ПВО.
На деле же ситуация обстоит немного иначе. Турция уже не раз испытывала С-400: проводила учения, облеты с помощью самолетов F-16. Также российские ЗРК отлично проявили себя в Сирии, с легкостью обнаружив хваленные F-35.
Кнутов подчеркнул, что намеренное принижение российских вооружений связано с тем, что американцы хотят улучшить продажи своего истребителя, в проектирование и создание которого было вложено немало средств. Отдача же получилось совсем не такой, как ожидали в Вашингтоне.
"Кроме того, американцам важно унизить Турцию на фоне конфликта из-за закупок систем ПВО у России. Они хотят убедить, что F-35 может уничтожить С-400",
– резюмировал аналитик, добавив, что Штаты всеми силами пытаются доказать, что их союзник по НАТО сделал неверный выбор.
Ранее Анкара поставила Вашингтону ультиматум по самолетам. В МИДе республики заявили, что в случае, если США не выполнят свои обязательства по поставке истребителей F-35, тогда Турция обратится к России для покупки Су-35 или Су-57.
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А про мощь Турции, ну помнится на начало ВОВ у немцев была сильнейшая армия в мире +весть европейский промышленный потенциал +пендосы им метал поставляли. Все же помнят чем все закончилось, не так ли?