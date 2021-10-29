Американцы намеренно преуменьшают возможности систем ПВО

На фоне конфликта США решили унизить Турцию, которая закупила у России системы ПВО С-400. Эксперт Юрий Кнутов уверен, что американцы сделали это намеренно, чтобы выставить свои провальные F-35 в лучшем свете.

Накануне издание The National Interest опубликовало аналитическую статью, в которой авторы оценили состояние турецких военно-воздушных сил. Эксперты пришли к выводу, что без американских истребителей Анкаре не справится, а С-400 не способны облегчить и без того непростое положение, тем более, что F-35 в два счета могут расправиться с системой ПВО.

На деле же ситуация обстоит немного иначе. Турция уже не раз испытывала С-400: проводила учения, облеты с помощью самолетов F-16. Также российские ЗРК отлично проявили себя в Сирии, с легкостью обнаружив хваленные F-35.

Кнутов подчеркнул, что намеренное принижение российских вооружений связано с тем, что американцы хотят улучшить продажи своего истребителя, в проектирование и создание которого было вложено немало средств. Отдача же получилось совсем не такой, как ожидали в Вашингтоне.

"Кроме того, американцам важно унизить Турцию на фоне конфликта из-за закупок систем ПВО у России. Они хотят убедить, что F-35 может уничтожить С-400",

– резюмировал аналитик, добавив, что Штаты всеми силами пытаются доказать, что их союзник по НАТО сделал неверный выбор.

Ранее Анкара поставила Вашингтону ультиматум по самолетам. В МИДе республики заявили, что в случае, если США не выполнят свои обязательства по поставке истребителей F-35, тогда Турция обратится к России для покупки Су-35 или Су-57.