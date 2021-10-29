Москва предупредила Киев о последствиях контракта с Лондоном

В Министерстве обороны Украины подтвердили, что планируют закупать у британцев новые ракеты Brimstone Sea Spear.

В ведомстве отметили, что вооружение может быть поставлено Незалежной, чтобы та смогла обеспечить потребности своих вооруженных сил. Производством ракеты занимается британская компания MBDA UK. Пока оружие находится на стадии разработки.

Ранее СМИ писали о том, что Украина ведет переговоры с Великобританией о продаже оружия. Поводом стал энергетический кризис и опасения Киева, что Москва может воспользоваться этим моментом для "дальнейшего захвата украинских территорий".

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко также обращал внимание на то, что Киев планирует потратить около 2,7 млрд долл. (почти половина кредита, предоставляемого Лондоном) на усиление флота. В планах также покупка боевых противоменных кораблей, ракетных и иных вооружений. На этом Незалежная не остановится, поскольку хочет возвести на побережье Черного и Азовского морей две военно-морских базы.

Однако в Москве предупредили, что в случае, если Киев решит запустить ракеты, от последствия будут плачевными. Пострадает сама Украина. Так, член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что с первым же выстрелом Незалежная рухнет как государство.