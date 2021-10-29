ВКС намерены взять под контроль северо-восток страны, считают британские журналисты

Многоцелевой российский истеребитель Су-35 впервые оказался на авиацинной базе в сирийском аэропорту Камышлы – это место, расположенное недалеко от американского контингента, имеет стратегическое значение. Официальное подтверждение информации отсутствует, однако арабские и британские медиа пестрят утверждениями о том, что предполагаемое появление четырех "Сухих" является частью масштабного развертывания для усиления присутствия РФ в Сирии.

В социальных сетях появились фотографии с российским Су-35С, который, по утверждениям издания The Drive, появился в Хасаке.

Издание заявляет, ссылаясь на источники, что "Сухой" уже провел ряд разведывательных полетов в регионе. Неизвестно, на какой срок Су-35 останутся в Сирии. Журналисты связывают появление самолетов с активностью российских ВКС у границы с Турцией – обе стороны "понесли серьезные потери после наземных столкновений в Идлибе".

"Постоянное присутствие Су-35С стало бы новым важным событием – в прошлом российская сторона использовала эту базу для осуществления регулярных полетов для вертолетов, оказывающих поддержку наземным силам в районе. По-видимому, Россия стремится к усилению своего военного присутствия в регионе. В Камышлы часто появляются военные транспортники Ил-76", – говорится в публикации.

Ранее "Ростех" заявил, что до конца текущего года российские ВКС получат несколько моделей Су-57. В ближайшие шесть лет Воздушно-космические силы могут рассчитывать на более чем семьдесят моделей новейшего истребителя, который вошел уже в серийное производство.