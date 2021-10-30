За действиями непрошеного гостя бдительно следят российские военные

Вооруженный до зубов крылатыми ракетами американский военный корабль Porter зашел на территорию Черноморья. В российском оборонном министерстве заявили, что отслеживают каждый шаг этого судна.



Сообщается, что эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки зашел в воды Черного моря в субботу, 30 октября.

Этот военный корабль планирует принять участие в совместных операциях с товарищами по Североатлантическому альянсу и партнерами в черноморском регионе.

Кстати, буквально пару недель назад американский эсминец Chafee нагло пытался нарушить государственную границу нашей страны на Дальнем Востоке.