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Вооруженный до зубов крылатыми ракетами американский военный корабль Porter зашел на территорию Черноморья. В российском оборонном министерстве заявили, что отслеживают каждый шаг этого судна.
Сообщается, что эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки зашел в воды Черного моря в субботу, 30 октября.
Этот военный корабль планирует принять участие в совместных операциях с товарищами по Североатлантическому альянсу и партнерами в черноморском регионе.
Кстати, буквально пару недель назад американский эсминец Chafee нагло пытался нарушить государственную границу нашей страны на Дальнем Востоке.
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