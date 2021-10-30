Американский эсминец вторгся в акваторию Черного моря

За действиями непрошеного гостя бдительно следят российские военные

Вооруженный до зубов крылатыми ракетами американский военный корабль Porter зашел на территорию Черноморья. В российском оборонном министерстве заявили, что отслеживают каждый шаг этого судна.

Сообщается, что эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки зашел в воды Черного моря в субботу, 30 октября.

Этот военный корабль планирует принять участие в совместных операциях с товарищами по Североатлантическому альянсу и партнерами в черноморском регионе.

Кстати, буквально пару недель назад американский эсминец Chafee нагло пытался нарушить государственную границу нашей страны на Дальнем Востоке.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Польша планирует взыскать с "оккупантов" почти $1 триллион

Местные фракционеры сформировали департамент для высчитывания "исторических потерь"

Санду выставила условие для личной встречи с Путиным

Президент Молдавии выступила за активизацию отношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1946 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей