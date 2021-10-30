Политолог напомнил, что задирать нашу страну не стоит – это может слишком дорого обойтись

На мировой арене не прекращается антироссийская истерия. Недавно ряд государств заявили, что США не должны отказываться от возможности нанести превентивный удар по России и Китаю. Такую скандальную позицию прокомментировал известный политолог Евгений Сатановский.



Среди особо рьяных ненавистников нашего государства оказались британцы, французы, японцы, немцы и австралийцы. Они считают, что США должны держать Россию и Китай на мушке и иметь возможность в любой момент ударить по этим странам ядерным оружием.

Сатановский напомнил, что так шутить с нашей страной – себе дороже. Евгений Янович подчеркнул, что объединенные усилия России и Поднебесной могут сокрушить Соединенные Штаты Америки. В своем телеграм-канале политолог отметил: западные политики зря считают, что Москва и Пекин не могут ответить им той же монетой.

По мнению Сатановского, в какой-то момент американцы и их приспешники могут увидеть себя в списке целей для упреждающего удара ядерным оружием со стороны Китая и России. Политолог отметил, что в таком случае нашим западным "партнерам" точно несдобровать.

К слову, недавно Евгений Янович обозначил единственный эффективный метод переговоров с вашингтонской администрацией. Политолог подчеркнул, что с американцами имеет смысл общаться только с позиции силы.