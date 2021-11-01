"Шойгу посмеялся": как китайцы восприняли слова Крамп-Карренбауэр о ядерном оружии против РФ

"Шойгу посмеялся": как китайцы восприняли слова Крамп-Карренбауэр о ядерном оружии против РФ
Фото: Axel Heimken / dpa / www.globallookpress.com
Пользователи назвали угрозы Берлина "идиотизмом"

В конце октября российские медиа осветили резкое заявление главы министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сообщила, что Североатлантический альянс должен послать Москве сигнал о готовности применить ядерное оружие. После этого российское оборонное ведомство вызвало немецкого военного аташе, вручив тому ноту протеста.

В Москве указали, что высказания немецкого коллеги говорят о незаинтересованности Берлина в диалоге по снижению градуса напряженности в геополитическом поле. При этом в Минобороны РФ выразили надежду на появление разумных руководителей у коллег из ФРГ, которые смогли бы удержать своего главу оборонного ведомства от таких опасных желаний, как проверка российских вооруженных сил на прочность.

Позднее ситуацию прокомментировал россйиский МИД, заявивший, что Кремль не угрожает альянсу – последний лишний раз доказал, что выбранный РФ курс в отношении НАТО оказался верным.

На новость обратило внимание китайское издание "Хуаньцю шибао". Местные читатели заявили, что подобные заявления на государственном уровне недопустимы, а компетенция Крамп-Карренбауэр вызывают сомнения.

"Немцам следует выразить благодарность за то, что РФ не стала воспринимать это всерьез", "Ну и чему теперь удивляться, если с подобным уровнем добродетели ей не светит канцлерское кресло. Просто дешувнобольная, реальный идиотизм", "Не так она проста! Полностью поменяла мое представление о немцах! Фашизм, оказывается, еще жив", "Как на таком государственном уровне можно допускать подобный идиотизм?", "И как она только стала министром обороны?", "Шойгу посмеялся от такой новости", – пишут в комментариях китайские читатели.

Ранее политолог Александр Рар назвал причину, заставившую Крамп-Карренбауэр произнести столь громкие слова.

Источник: Huanqiu ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость323984
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Вот усы бы ей - ну вылитый Васька Трынкин.
М
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можем повторить фрицы,вот только уже не будет ни рейхстага ни чего,даже немцев останется чуть чуть
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