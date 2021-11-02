В США назвали главную проблему российской ракеты "Булава"

В США назвали главную проблему российской ракеты "Булава"
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американские эксперты сомневаются, что снаряд попадет в цель

Российские чиновники называют новую баллистическую ракету морского базирования Р-30 "Булава-30" преимуществом, которого нет у соперников. Однако американские аналитики отмечают, что, помимо позитивных качеств, разработка РФ имеет дефект, который ставит ее ниже западных аналогов.

История "Булавы" ведется с 1990-х годов. В 2000х прошло несколько провальных испытаний ракеты, после чего о ней "забыли" на 10 лет. Однако затем состоялась серия успешных пусков, и с 2018 г. Р-30 поставили на вооружение российской армии.

В России заявляют, что главными преимуществами "Булавы" являются проста ее обслуживания и возможность маневрировать на стадии разгона, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО. Аналитик по вопросам национальной безопасности американского издания National Interest Марк Эпископос ставит это утверждение под сомнение.

По его оценке, по дальности действия в 8 тыс. км "Булава" практически не отличается от американской БР "Трайдент" (UGM-133A Trident II D5), созданной 30 лет назад. Траектория полета "Булавы", действительно, может затруднять ее перехват. Однако эффективность этого оружия не слишком высока – нет уверенности, что заряд попадет в цель.

"Остаются вопросы относительно точности "Булавы" по сравнению с ее западными аналогами",

– говорится в статье NI. Автор указывает, что, несмотря на проблемы, Р-30 решено сделать основным вооружением подводных лодок проекта 955 "Борей", которые должны стать "стержнем ядерной триады России".

Год назад военный флот РФ пополнился двумя субмаринами класса "Борей-А". Ожидается, что в 2028 г. их будет уже десять. Помимо 16 ракет "Булава", они могут нести гиперзвуковую ракету "Циркон".


Фоторепортаж
Запад в ужасе от ракет и подлодок РФ
Панцирь С1 Фото: Автор с сайта wikipedia МБР Сармат Фото: Michael - Nuclear silo/ wikimedia РС-24 "ЯРС" Фото: Vitaly V. Kuzmin/ wikimedia
МИ-28Н "Ночной охотник" Фото: Vitaly V. Kuzmin/ wikimedia Б-261 «Новороссийск» проект "Варшавянка" Фото сайт wikimedia С-300 "Фаворит" Фото: Vitaly V. Kuzmin/ wikimedia ТУ-160 Фото с сайта концерна Туполев
Источник: National Interest
Николай ВИКТОРОВ

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