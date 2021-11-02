Россия усилит контроль над использованием соседями беспилотников

После появления у Киева боевых дронов Путин провел специальное совещание с военными и ОПК

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – это эффективное оружие, которое уже показало себя во многих вооруженных конфликтах последнего времени. Россия научилась эффективно отражать атаки дронов. Однако появление подобной техники у границ страны требует пристального внимания. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании по обороне во вторник, 2 ноября.

На вооружении российской армии сейчас имеется около 2000 БПЛА, сообщил президент. Он призвал не останавливаться на достигнутом, а усиленно совершенствовать дроны, в том числе в плане применения искусственного интеллекта и других научных разработок.

"Мы очень хорошо знаем, как беспилотная авиация (…) может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии: атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов",

– приводит РИА "Новости" слова Путина. Президент подтвердил, что российские военные научились отражать эти атаки "достаточно эффективно". Но ситуация с беспилотниками, которая наблюдается у границ России, требует особого анализа.

Ранее Украина купила у Турции боевые дроны "Байрактар" и уже использовала их для удара по позициям армии ЛДНР. В Кремле не стали скрывать, что сбываются самые негативные опасения Москвы.