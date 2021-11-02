Бойцы ВСУ перейдут на сторону России в случае масштабной войны - эксперт

Бойцы ВСУ перейдут на сторону России в случае масштабной войны - эксперт
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Украина потерпит сокрушительный разгром, считает специалист

За счет формирования существенного перевеса вооруженные силы Украины, вполне вероятно, смогут прорвать оброну ополчения ЛДНР. После этого начнут продвигаться вглубь неподконтрольных себе территорий с выходом на границу с Российской Федерацией для ее дальнейшего отсечения, предположил военный эксперт Константин Сивков.

Как указал специалист, озвучивая свой сценарий, в таком случае ВСУ проведут на захваченных территориях плановую чистку – под этим специалист подразумевает убийства мирных, нанесение ударов по населенным пунктам с реактивными системами залпового огня. 

Перед политическим руководством в Кремле возникнет сложная ситуация. Однако, считает специалист, Москва все равно начнет боевые действия, направленные на оказание защиты для непризнанных республик. Массированные удары с помощью авиации, привлечение сухопутных войск и флота приведут к разгрому Киева.

Украинская армия, убежден Сивков, не окажет особого сопротивления, и перейдет уже на сторону РФ. А затем объединенная армия, прикрываемая с воздуха, двинется вглубь Незалежной, захватив столицу.

"И выйдет к западным границам на границу с Приднестровско-Молдавской республикой, тем самым ее демонтировав", – рассудил аналитик.

Действующие на Украине американские формирования же откажутся от конфликта – объединенная армия просто попросит их покинуть территорию, убежден Сивков. Западную часть Незалежной можно оставить на самотек: эксперт уверен, что те могут приесоединяться к кому пожелают, передает "Свободная Пресса".

Ранее аналитик Сергей Ищенко заявил, что главная угроза для Белоруссии со стороны НАТО заключается в возможной воздушной атаке.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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М
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The гость
а с жыдо-клоуном как поступят ? Сожгут живьем на покрышках как в африке ? А его вопли будут транслировать на всю хохляндию .
вы думаете его смогут поймать? гггг..
еврей давно себе домик в израиле купил
пятки будут сверкать как и у остальной пистабратии,наперегонки побегут в европу и сша
а вот рядовых свиноголовых бросят
хотя и эти не пропадут.перекрасятся мигом,достанут флаги россии и будут стучать друг на друга
первыми в вертухаи запишутся
гены....
Гость 310919
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Гость326817
Перейдут на сторону чего ?
ты чего ?
Гость326817
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Перейдут на сторону чего ?
The гость
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а с жыдо-клоуном как поступят ? Сожгут живьем на покрышках как в африке ? А его вопли будут транслировать на всю хохляндию .
Гость327596
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Бред!!!
Гость 310919
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Красавчики !
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